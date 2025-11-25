Emilio Guzzo, el influencer argentino que vive en León: "¿Dónde está la cecina acá?"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Emilio Guzzo Bertolotto es un influencer argentino, originario de Buenos Aires, que se ha hecho conocido principalmente en España (y especialmente en León) a través de sus redes sociales.

Estos días, ha viajado a Málaga y ha publicado un vídeo en el que hace una lista de las cosas que echa de menos de León.

Comenzando por el barrio Húmedo, por el que declara que le encanta caminar, el creador de contenido continúa con las tapas. "Aquí una cerveza te cuesta 4,50 euros, sin tapa", ha comentado refiriéndose a Málaga. "Es la peor pesadilla de un leonés", ha bromeado.

También menciona la Catedral y enseña su tarjeta de socio. "Es la catedral más linda de España y no hay discusión", ha concluido.

Además, ha hablado de la cecina. "¿Dónde está la cecina aquí? Voy a abrir un negocio de productos leoneses en Málaga".

Por último, el influencer ha declarado que echa de menos a los leoneses. "Echo de menos la firmeza que tienen para decir las cosas".