La 'Marquesa' Luz Casal desvela en La Revuelta la "curiosa" reacción al conocer su título real

La cantante Luz Casal visitó anoche el plató de La Revuelta para presentar su nuevo trabajo discográfico, Me voy a permitir, y protagonizó una de las entrevistas más divertidas y reveladoras de la temporada. Con su característica espontaneidad, la artista gallega no solo habló de su música, sino que también desveló los detalles de la llamada que la convirtió en aristócrata con el título de Marquesa de Luz y Paz.

El presentador, David Broncano, intentó comenzar la entrevista con el tema nobiliario, pero Casal, con humor, le corrigió el escalafón. Fue entonces cuando la cantante relató el momento en el que el representante de la Casa Real le comunicó la decisión de los Reyes Felipe y Letizia: "La reacción fue tan cursi que dije: '¡Yupiiiiii!', y yo nunca empleo ese tipo de palabras".

Luz Casal reconoció que, tras ese exabrupto de alegría, hubo un silencio de tres meses que le hizo temer que "se les había olvidado o que habían rectificado". Finalmente, la confirmación llegó, y la artista explicó a Broncano su elección para el título: "Ya puestos no iba a decir del lugar donde nací. En mi caso me parecía que representaba dos cosas, el homenaje a la familia de mi madre y a mi nombre".

Además de sus confesiones sobre la Casa Real y su nuevo disco, Luz Casal protagonizó un momento que ya es viral al aparecer en el plató con dos grandes cajas llenas de huevos. Bromeando con la conocida fama del programa de ser un show "con huevos", la artista desveló que, lejos de ser un simple gag, el contenido iba a ir destinado al Banco de Alimentos. Un gesto que fue ovacionado por el público.

Para compensar, la "mujer de aldea", como se autodefinió, compensó a cada miembro del público con una entrada para su próximo concierto en Madrid.

La visita de la nueva Marquesa de Luz y Paz a La Revuelta dejó claro que, a pesar de su título, Luz Casal mantiene su humildad y cercanía, demostrando que "los problemas me resbalan" y que ha "aprendido a defenderme sola".