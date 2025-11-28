Dabiz Muñoz confiesa en El Hormiguero que padece hipertimesia, ¿qué es y cómo funciona?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El conocido chef español, Dabid Muñoz, ha reconocido en su entrevista del pasado jueves en El Hormiguero que padece hipertimesia.

La capacidad de recordar es fundamental para la identidad humana, pero para un puñado de individuos en el mundo, esta función cerebral opera a un nivel que desafía la comprensión: la Hipertimesia o Memoria Autobiográfica Altamente Superior (MAAS). Este raro síndrome neurológico convierte la vida de quien lo padece en un archivo viviente e inagotable.

La hipertimesia se define por una memoria autobiográfica excepcionalmente precisa y detallada. Quienes la poseen pueden nombrar la fecha exacta, el clima, las emociones sentidas y los detalles triviales de casi todos los días de su vida, remontándose a décadas atrás, y lo hacen sin esfuerzo consciente ni técnicas mnemotécnicas.

Aunque la idea de una "memoria perfecta" pueda sonar como un superpoder, los expertos señalan que la realidad es más compleja. "El olvido es una función esencial para la salud mental," explica la Dra. Elvira Lázaro, neuróloga especializada en cognición. "Para las personas con hipertimesia, los recuerdos son involuntarios y constantes. Pueden revivir un evento doloroso con la misma intensidad emocional que el día en que ocurrió, lo que puede llevar a una sobrecarga mental, ansiedad crónica y dificultad para vivir en el presente."

A diferencia de los "mnemonistas" o personas con memoria entrenada, los hipertimesicos no tienen necesariamente una mejor capacidad para memorizar información académica o listas al azar; su capacidad está intrínsecamente ligada a su historia personal.

Las investigaciones, aún en sus etapas iniciales, sugieren diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de los individuos con MAAS. Los estudios de neuroimagen han encontrado que regiones clave para la memoria, como el lóbulo temporal y, crucialmente, la conexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal, muestran una actividad y un volumen inusuales.

Jill Price, la primera persona diagnosticada con hipertimesia en el año 2006, se ha convertido en un caso de estudio fundamental, abriendo la puerta a la investigación de este fenómeno que, hasta la fecha, solo cuenta con menos de 200 casos documentados a nivel mundial.

La Hipertimesia sigue siendo un profundo enigma para la neurociencia, ofreciendo una ventana única a cómo el cerebro registra, organiza y, sobre todo, cómo debería olvidar los vastos detalles de la experiencia diaria.