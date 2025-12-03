La salida profesional que se han buscado las hijas de Zapatero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las hijas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han acaparado la atención mediática por la consolidación de su patrimonio y el éxito de su proyecto empresarial. Laura y Alba Rodríguez Espinosa han pasado de ser figuras discretas a acumular bienes inmuebles y repartir jugosos dividendos a través de su agencia especializada.

La familia del expresidente ha visto un notable incremento en sus activos desde que abandonaron La Moncloa.

El motor del patrimonio de las hermanas es su empresa, What The Fav, una agencia de marketing especializada en el sector de los eSports (deportes electrónicos). La compañía, cofundada por Laura y administrada solidariamente por ambas, ha experimentado un crecimiento notable, reflejando su éxito en:

Reparto de Dividendos: Laura y Alba Rodríguez Espinosa se han repartido recientemente más de 124.000 euros en dividendos. Este reparto se produce tras un ejercicio en el que la agencia elevó significativamente sus ganancias, facturando cerca de 400.000 euros en el último ejercicio conocido.

Clientes y Alcance: La agencia ha conseguido atraer una cartera de clientes que incluye desde medios nacionales como La Razón y El Español hasta empresas tecnológicas internacionales como Huawei.

El rendimiento empresarial se ha traducido directamente en un patrimonio personal tangible para las hermanas.

Viviendas en Madrid: Alba Rodríguez, la hija menor, figura como propietaria del 100% de una vivienda en Madrid, valorada en unos 300.000 euros. Esta adquisición sigue los pasos de su hermana mayor, Laura, quien también compró una vivienda en solitario en 2024.

Posición Privilegiada: Estas compras reflejan un logro significativo en su generación, dado el alto coste de la vivienda en la capital.

El ascenso en los negocios de las hijas de Zapatero, y la consiguiente ampliación de su patrimonio inmobiliario, se ha convertido en una de las noticias más destacadas sobre la actividad de los descendientes de expresidentes del Gobierno.