Nathy Peluso contesta en La Revuelta: ¿milanesa argentina o cachopo asturiano?

La cantante y compositora argentino-española Nathy Peluso regresó al plató de 'La Resistencia' de Movistar Plus+, conducido por David Broncano, dejando a su paso varias declaraciones que no han pasado desapercibidas. La artista, conocida por su fuerza y autenticidad, protagonizó un momento que ha generado revuelo en redes sociales y otros medios.

El momento más notorio y viral de la entrevista fue, sin duda, la encendida "discusión" culinaria entre Peluso y Broncano. Al ser consultada sobre qué plato prefería entre la milanesa argentina y el cachopo asturiano, la artista se decantó sin dudar por el plato de su tierra.

"Sí, he probado el cachopo y me gusta, pero la milanesa no se discute. A veces en lo simple está la respuesta", sentenció Peluso, provocando las risas del público y la réplica de Broncano, quien bromeó diciendo que el cachopo es "una milanesa que la han preñado con más cosas."

Otro punto álgido de la conversación fue la revelación de la cantante sobre sus primeros pasos en la música. Nathy Peluso compartió que solía cantar en karaokes por unos 50 euros cada cinco horas, interpretando temas de artistas como Frank Sinatra o Barbra Streisand.

"Venimos picando piedra desde hace mucho rato," confesó, explicando que era un trabajo que "te curte porque era por la noche y la noche tiene sus cositas." A pesar de las dificultades y del poco caso que a veces le hacía el público, la artista nunca se desmotivó: "Cuando tienes una meta estás mirando más adelante y piensas que eso pasará."

Nuevo disco personal: Peluso también aprovechó para hablar de su nuevo material, asegurando que es un disco muy personal y honesto, a diferencia de trabajos anteriores que pudieron ser más "fantásticos o imaginarios."

Regalos inusuales: En otras visitas, Nathy Peluso fue la protagonista de regalos muy originales por parte del programa, como la vez que le regalaron su icónica frase viral "Tienes que aprender a amarte, perra" plasmada en una camiseta y una alfombra, o una puerta de camión grabada con un tuit suyo.

La frase icónica: En una visita anterior, la artista recordó su viral frase "La gorda está triunfando" de 2018, que fue una respuesta a las críticas, y cómo ha evolucionado su visión sobre la realidad y las redes sociales.

La entrevista se desarrolló con el humor característico del programa, reafirmando a Nathy Peluso como una de las invitadas más carismáticas y queridas de 'La Resistencia'.