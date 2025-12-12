Antonia San Juan detalla los duros efectos de su quinta quimioterapia en redes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actriz Antonia San Juan continúa con su decidido proceso de visibilizar la lucha contra el cáncer y, a través de sus redes sociales, ha compartido con sus seguidores los intensos efectos secundarios que está experimentando tras su quinta sesión de quimioterapia. La artista, que se encuentra en la recta final de su tratamiento, utiliza sus plataformas no solo para informar sobre su estado de salud, sino con la intención declarada de "quitarle el poder a la palabra cáncer".

En un vídeo reciente, San Juan describió con detalle las molestias que la sorprendieron tras esta penúltima sesión. Confesó que se sintió "un poco rara" y con una "sensación de náusea" que describió como "insoportable" y que no había experimentado con tanta intensidad en sesiones anteriores. También notó una fuerte sensibilidad y alteración a los olores, sintiendo que "todo le huele extraño por la quimioterapia".

Sin embargo, la actriz compartió un remedio casero que le sirvió de alivio: lamer un trocito de limón, que hizo desaparecer inmediatamente la sensación de náusea. A pesar de los momentos de malestar y de dormir de manera más intermitente, la actriz mantiene una rutina activa que incluye una rutina de ejercicios de fuerza de 20 minutos y un desayuno cuidadosamente planificado con productos saludables.

Antonia San Juan insiste en que su decisión de hablar abiertamente sobre la enfermedad se debe a su intención solidaria, respondiendo a quienes le acusan de "vender" su enfermedad al asegurar: "Yo no vendo nada, si yo lo hiciera tendría que cobrar. Lo único que hago en las redes es desmitificar la palabra cáncer". La actriz subraya la importancia de la fe en la ciencia y la medicina y confiesa que, a pesar de lo costoso que le resulta realizar ejercicio, tiene "más ganas de vivir que nunca".