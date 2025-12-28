Estas han sido las rupturas más mediáticas de 2026: Lamine Yamal, Nicole Kidman o Katy Perry

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Este ha sido un año de nuevos inicios para muchas parejas de famosos que han dejado atrás sus relaciones. Algunas han sido tan inesperadas como la de Nicole Kidman y Keith Urban y otras entraban dentro de lo esperable, como el caso de los jovencísimos Lamine Yamal y Nicki Nicole.

Unas han resultado tormentosas, como la de Lily Allen y David Harbour, y otras, sorprendentemente moderadas, como la de Kiko Rivera e Irene Rosales. De más o menos trayectoria, lo que todas tienen en común es que no han pasado de este 2025. Lily Allen dedicó un álbum completo al fin de su matrimonio con David Harbour.

Un canto al desamor y al despecho en el que reflejaba las infidelidades de él. Se casaron en 2020 y a principios de 2025 dieron por terminada su unión después de que ella descubriera que él había roto los límites que ambos habían puesto en su pareja abierta. Nicole Kidman y Keith Urban Parecía ser uno de los matrimonios más sólidos del star-system, pero la inesperada separación de Nicole Kidman y Keith Urban trascendía el pasado septiembre. La pareja ha compartido 19 años durante los que tuvieron dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. El motivo oficial de la ruptura fue la distancia y la incompatibilidad de sus agendas por sus exigentes carreras. El extraoficial, una posible infidelidad de él con la guitarrista Maggie Baugh.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Ha sido un romance tan intenso como breve. Jóvenes y de éxito, hicieron de sus redes sociales un espacio para la exaltación del amor cuando decidieron hacer público su noviazgo. Los rumores comenzaron en la fiesta del 18 cumpleaños del futbolista a finales de julio, pero no lo confirmaron hasta un mes después. El pasado noviembre el deportista catalán corroboraba la ruptura asegurando que no había habido terceras personas. Katy Perry y Orlando Bloom Otra de las sorpresas de la temporada ha sido la separación de Katy Perry y Orlando Bloom, que vino precedida por semanas de rumores de crisis que finalmente no pudieron superar. Llevaban casi una década juntos y tienen una hija, Daisy Dove, que nació en agosto de 2020.

Recién separado, el actor fue solo a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, donde le pillaron de paseo romántico con Sydney Sweeney, aunque parece que aquello no prosperó. La que sí tiene nueva pareja oficial es Katy Perry, que sale con el expresidente canadiense Justin Trudeau. Javier Calvo y Javier Ambrossi Después de trece años de relación, el pasado mes de noviembre saltaba la noticia de la separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los populares Javis confirmaban que la ruptura sentimental no iba a afectar al ámbito profesional, para alivio de sus seguidores y de todos los implicados en sus esperados proyectos. La sorpresa fue mayúscula especialmente porque se les había visto trabajando juntos. Parece que para cuando se conoció su ruptura ya llevaban un tiempo separados.

Kiko Rivera e Irene Rosales Las infidelidades de las adicciones confesas de él parecían la excusa perfecta para alejarse. Sin embargo, superados aquellos obstáculos, la separación del hijo de Isabel Pantoja resultó totalmente inesperada. De momento, ella ha encontrado de nuevo el amor al lado de Guillermo, un empresario dedicado al césped artificial al que conocía desde que estuvo trabajando en su casa hace cinco años. Por su parte, Kiko dice estar centrado en él mismo, aunque no faltan rumores que le relacionan con diferentes mujeres.