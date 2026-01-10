Quién es Jessica Goicoechea: su vida personal y por qué está en boca de todos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Jessica Goicoechea es una destacada modelo, influencer y empresaria española nacida en Barcelona que ha logrado consolidarse como uno de los rostros más influyentes en el mundo de la moda y las redes sociales. Su carrera comenzó a los 15 años y, a pesar de enfrentar rechazos iniciales en agencias de modelos por su estatura, logró romper barreras gracias a su fuerte presencia en plataformas digitales, donde actualmente acumula millones de seguidores. Además de su faceta frente a la cámara, ha demostrado su visión para los negocios como fundadora y directora de GOI, su propia firma de ropa y productos de belleza.

En los últimos días, Goicoechea ha cobrado un especial protagonismo mediático debido a su participación en la sexta edición del programa de televisión El Desafío. Su estreno en esta nueva temporada ha generado mucha expectación, especialmente tras realizar una prueba de gran intensidad en la que tocó la batería acompañando al cantante Manuel Carrasco. Esta incursión en la televisión nacional representa un paso importante en su carrera profesional, ya que según ella misma ha declarado, supone salir de su zona de confort y mostrar una faceta más personal y cercana ante el público.

Su vida personal también ha estado bajo el foco de la prensa recientemente por los rumores de reconciliación con el jugador de rugby Manu Moreno. Tras un periodo de aparente distanciamiento a finales del año pasado, diversas informaciones sugieren que la pareja ha retomado su relación a comienzos de 2026. Este interés por su entorno privado se suma a su constante actividad en la industria de la moda, donde sigue siendo imagen de importantes firmas internacionales y una figura clave en los eventos más exclusivos del sector.