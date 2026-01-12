El truco para integrar piedra y madera natural en la reforma de una casa centenaria de pueblo

La evolución del espacio muestra cómo la apertura, el respeto a los materiales originales y la luz natural transforman por completo esta vivienda rural centenaria@3a_interiorismo

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Gracias al tímido auge que está teniendo la compra de casas en los pueblos, la renovación de casas antiguas es ahora uno de los grandes desafíos del diseño de interiores. Transformar una casa centenaria en una funcionalidad práctica sin perder su alma es casi un arte. Y esta casa de pueblo de Cantabria, con más de cien años, lo ha conseguido.

¿Su lección magistral? Conservar la piedra y madera naturales puede cambiarlo todo. La reforma honra el diseño original de la casa. Optan por abrir los espacios para maximizar la luz y el resultado es impactante.

La clave técnica y estética fue respetar los materiales originales. Lijaron y trataron las vigas de madera para obtener un tono más claro, lo que aporta una estética cálida sin oscurecer. Algunas paredes se revistieron en microcemento, un acabado contemporáneo que no rivaliza con la textura de la piedra expuesta ni con la nobleza del mobiliario en madera natural.

El truco de diseño que transforma un baño rústico en una pieza de revista

Uno de los mayores aciertos del proyecto está en los baños. Se optó por microcemento en paredes, lavabos de piedra tallada y muebles de madera maciza. El contraste no solo es precioso, sino también funcional. Y en uno de ellos, el suelo de Isbalit se convierte en un punto focal, con un diseño artesanal que recuerda a los suelos antiguos, pero con un giro contemporáneo.

Este tipo de detalles son los que dan alma a una reforma.

Un mural artístico: la joya inesperada que ancla la historia de la vivienda

Pero si hay un elemento que sorprende, es el mural de un artista reconocido que apareció durante la reforma. Su conservación no fue opcional, fue una decisión estética y patrimonial. Ahora preside la escalera y se integra perfectamente en el diseño general. No solo aporta valor artístico, sino que conecta con el pasado de la vivienda de forma simbólica y emocional.

Integrar arte en una casa rural reformada no es común, y sin embargo, este gesto eleva el proyecto a otra categoría.

Para conseguir resultados actuales, pero que mantengan la historia de lo que las casas antiguas fueron, el secreto está en la proporción. Actualizar demasiado los materiales, los colores o los muebles, puede conseguir un efecto contraproducente. Si el resultado que buscas es el de una casa que respire campo, cálida y funcional, puede que este ejemplo te inspire.

No se trata de decorar, sino de traducir la historia de la casa en un lenguaje que se pueda habitar hoy.