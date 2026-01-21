Carmen Lomana sobre Julio Iglesias: «Ha cogido al abogado más especializado en acuerdos con víctimas»

Carmen Lomana, en un acto reciente en Madrid, donde volvió a acaparar flashes con su elegancia habitual.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

«Me parece atroz», dijo nada más plantearse el tema. «Si es verdad». Desde el inicio, Lomana marcó su posición con claridad, aunque matizando: «Teniendo mi respeto a la justicia y a la presunción de inocencia de Julio, yo me lo creo».

A partir de ahí, su intervención fue una sucesión de afirmaciones directas, muchas de ellas sorprendentes por su crudeza: «Él ha alimentado esta leyenda de Macho Man, de que me acuesto con 3.000 mujeres. Yo no sé cuándo tenía tiempo de vestirse ni de comer, porque 3.000 mujeres es una durante mucho tiempo».

Cuando se le recordó que una cosa es presumir y otra muy distinta forzar, respondió: «Él siempre ha estado en ese rollo de 'soy un truán, soy un señor'. Sus amigos que le defienden, muchos son tan machistas como él».

También cuestionó el entorno más cercano del artista: «Si vive solo, es porque la familia no está con él. Han ido a pasar la Nochebuena puro trámite».

En cuanto a las mujeres que trabajaban para él en República Dominicana, fue contundente: «Si tiene necesidades, que no abuse de estas chicas que tienen pobreza, que tienen miedo, y que para ellas estar en casa de Julio Iglesias debe ser como si les ha tocado la lotería, aunque las humille haciéndolas ir al ginecólogo».

Sobre esas presuntas revisiones médicas, añadió: «Comprendo que al servicio doméstico les hagan una revisión para los pulmones, por si tienen tuberculosis. Pero no necesitan una revisión ginecológica».

También describió supuestas prácticas en el día a día: «Después de trabajar 16 horas, les decía que se fueran a su cama porque tenía ganas de jugar. Y todo el mundo dice “ah, que se hubieran ido”. Es que hay que entender la República Dominicana».

Y ahí introdujo la que sería una de sus frases más significativas: «Ha cogido al abogado más especializado en llegar a acuerdos económicos con las víctimas».

Aunque quiso dejar claro que «ojalá no sea cierto», reconoció haber recibido mensajes de apoyo por parte de personas del país caribeño: «Me escribía un director de cine dominicano amigo mío y otros, Carmen, que estaban totalmente de acuerdo con lo que yo pensaba».

Sobre la estética de las empleadas: «Las elegía. Las quería con el pelo liso, delgadas… Para limpiar da igual, pero él seleccionaba con una estética determinada».

Finalmente, sobre un caso previo, remató: «Baitiare escribió que le hizo hacer cosas muy desagradables. Tríos. Que cada día le traía una mujer diferente en su avión privado. Y ahora dice que no se acuerda de nada. ¿Cuánto le habrán pagado?».