Georgina Rodríguez, invitada al visionado del documental de Melania en la Casa Blanca

La española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue una de las invitadas al visionado exclusivo del documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, celebrado el pasado sábado en la Casa Blanca.

Rodríguez compartió este lunes en su cuenta de Instagram varias fotografías tomadas en la residencia presidencial, entre ellas una en la que posa frente al cartel oficial del documental y otra en la que se ve a Melania Trump dirigiendo unas palabras al público ante la gran pantalla.

"Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. ¡Felicidades por tu película, Melania Trump, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad!", escribió Rodríguez.

El próximo 30 de enero, Alazon MGM Studios estrena el documental 'Melania', que recorre junto a ella los entresijos de los veinte días previos a la segunda investidura de Donald Trump del 20 de enero de 2025.

Entre los otros asistentes al visionado figuran la reina Rania de Jordania, el boxeador Mike Tyson y el director general de Apple, Tim Cook.

No es la primera vez que Rodríguez visita la Casa Blanca, dado que el pasado noviembre acompañó a Cristiano Ronaldo a su reunión con Donald Trump en el Despacho Oval.

Ambos participaron además en una cena de gala organizada por Trump con motivo de la visita a Washington del príncipe heredero de Arabia Saudí, país en el que residen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.