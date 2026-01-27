Un estadounidense que vive en León confiesa la costumbre española que le ha costado aceptar: «Al principio, no lo soportaba»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En el corazón de León, un creador estadounidense que responde al nombre de Marcus en redes (@Permanentmarcus1) compartió recientemente un video donde reflexiona sobre una costumbre por todos aceptada en España: la sobremesa.

Antes de su llegada, Marcus cuenta que no entendía lo que era. Se come, sí, pero también se vive el tiempo alrededor de la mesa. Esa transición del plato al café, del café a la charla y de la charla a veces al silencio cómodo de simplemente estar juntos; en muchos lugares de España, es un ritual casi sagrado. Primero cuesta, confiesa, porque uno ha comido demasiado y lo que anhela es escapar, recargar su batería social en solitario. Pero con el paso de los días (y de los platos compartidos) aprendió que esa sobremesa prolongada es mucho más que conversación ligera: es vínculo.

Al principio, no sabía cómo retirarse sin parecer descortés, una inquietud que cualquiera que haya vivido la calidez de una sobremesa española puede comprender. Es ese momento en que el anfitrión, tras haber servido café y copa, levanta las cejas como diciendo ¿seguimos?, y tú miras el reloj y el cielo a la vez, con una mezcla de gratitud y ligera resignación. Marcus lo cuenta con honestidad: «no quería parecer grosero y simplemente irme», aunque su cuerpo le pedía otra cosa. «Después de comer, de cenar, quiero ir al sofá, quiero hacer otra cosa. Quiero relajarme», confiesa. Pero con el tiempo ha comprendido que ese ritual es también un regalo.

Hoy, Marcus reconoce que ha logrado encontrar su lugar en esa liturgia tan nuestra. Dice que ya tiene «algo de experiencia» y que, aunque sigue prefiriendo retirarse a tiempo, ha aprendido a valorar lo que ocurre cuando nadie se levanta de la mesa. «Ahora me he acostumbrado. Siento que tengo un poco de experiencia y puedo simplemente levantarme e irme cuando me apetezca». Y es que, en España, la comida no se acaba cuando se apuran los platos, sino cuando se agota la conversación.