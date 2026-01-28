"El amor cambia": Javier Ambrossi sobre el silencio sobre su ruptura en La Revuelta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Javier Ambrossi visitó ayer el plató de 'La Revuelta' para charlar con David Broncano en una entrevista que, aunque comenzó con el tono irreverente y cómico habitual del programa, terminó convirtiéndose en una de las confesiones más honestas del director. Tras meses de especulaciones en la prensa del corazón, Ambrossi decidió abordar con naturalidad el fin de su relación con Macarena García, explicando que el distanciamiento se produjo de una manera orgánica y mucho menos traumática de lo que algunos medios habían sugerido.

Durante la conversación, el creador detalló que ambos sintieron la necesidad de separar sus caminos tras muchos años de convivencia y crecimiento profesional compartido. Ambrossi destacó que no hubo un detonante explosivo ni terceras personas, sino un ejercicio de madurez en el que ambos comprendieron que sus etapas vitales ya no estaban en sintonía. El director de 'La Mesías' admitió que aprender a "soltarse" fue la parte más difícil, pero que lo hicieron desde un respeto profundo que les permite seguir manteniendo una excelente relación personal a día de hoy.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Ambrossi reflexionó sobre cómo la sociedad nos enseña a ver las rupturas como fracasos. Frente a esto, defendió que haber compartido tantos años de felicidad es un éxito absoluto y que el cariño que siente por Macarena no ha desaparecido, sino que se ha transformado en algo diferente pero igualmente valioso. Entre bromas sobre las preguntas clásicas de Broncano, Javier dejó claro que se encuentra en un momento de paz mental, volcado totalmente en su trabajo y disfrutando de esta nueva soltería desde la introspección.

La entrevista cerró con un mensaje de optimismo sobre el futuro, dejando atrás los rumores y demostrando que la exposición pública no está reñida con la elegancia emocional. Javier Ambrossi se despidió del teatro confirmando que, a pesar del cambio en su vida personal, su motor creativo sigue intacto y que el apoyo mutuo entre él y Macarena sigue siendo un pilar fundamental en su día a día, aunque ya no sea como pareja.