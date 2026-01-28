Jedet gana el juicio por agresión sexual contra el productor Pérez Santana: "Ha sido una herida que me acompañaba a todas partes"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La artista y actriz Jedet ha logrado una victoria judicial significativa tras la sentencia condenatoria contra el productor Javier Pérez Santana por la agresión sexual ocurrida durante la fiesta posterior a los Premios Feroz en enero de 2023. El fallo ratifica la denuncia interpuesta por la intérprete, quien desde el inicio del proceso mantuvo su firmeza ante los hechos ocurridos en un evento que debía ser de celebración y que terminó marcando un antes y un después en la conversación sobre la seguridad en el sector cultural español.

Tras conocerse la resolución del caso, Jedet ha utilizado sus perfiles en redes sociales para compartir un comunicado oficial en el que expresa su alivio y agradecimiento. En el texto, la ganadora del Premio Ondas destaca la importancia de haber llegado hasta el final del proceso legal, subrayando que este triunfo no es solo personal, sino una validación para todas aquellas personas que han pasado por situaciones similares en entornos profesionales.

La sentencia no solo impone una pena al productor, sino que envía un mensaje contundente sobre los límites y el respeto dentro de la industria del entretenimiento. Jedet ha aprovechado el eco de su caso para hacer un llamamiento directo a sus compañeras, instándolas a no guardar silencio y a confiar en la justicia para erradicar comportamientos abusivos que, durante décadas, se han mantenido bajo una capa de impunidad en los círculos de poder audiovisual.

Finalmente, la artista ha querido cerrar este capítulo reafirmando su compromiso con la visibilidad y la lucha contra las violencias sexuales. Alentando a otras mujeres a alzar la voz, Jedet busca que su experiencia sirva como precedente para generar espacios de trabajo más seguros y equitativos, donde el talento no tenga que convivir con el miedo o el acoso.