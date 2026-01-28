Cara a Cara en 'En boca de todos' entre Nacho Abad e Ione Belarra: "No me llame racista"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató del programa En boca de todos se ha convertido en el escenario de uno de los choques televisivos más ásperos de la temporada. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el presentador Nacho Abad han protagonizado un enfrentamiento dialéctico de alta intensidad a raíz del debate sobre la gestión migratoria en España. Lo que comenzó como una entrevista política derivó rápidamente en un cruce de reproches personales cuando la exministra cuestionó el enfoque informativo del periodista, acusándolo de alimentar discursos de odio.

La tensión escaló de manera irreversible cuando Belarra vinculó ciertas afirmaciones del presentador con posturas racistas, una acusación que Nacho Abad no estuvo dispuesto a dejar pasar. Visiblemente molesto, el periodista interrumpió el discurso de la política para exigirle respeto y defender su profesionalidad. Con un tono tajante, Abad sentenció la discusión con la frase "Señora Belarra, no me llame racista", defendiendo que su labor consiste en analizar los datos y la realidad social sin que ello implique una discriminación hacia el colectivo inmigrante.

Por su parte, la líder de la formación morada mantuvo su postura con firmeza, argumentando que el tratamiento de las noticias sobre inmigración en los medios de comunicación tiene una responsabilidad directa en el auge de la extrema derecha. Belarra insistió en que señalar la procedencia de las personas al informar sobre sucesos criminales contribuye a estigmatizar a todo un colectivo, un punto en el que el presentador se mostró totalmente en desacuerdo, alegando que ocultar información relevante va en contra del derecho a la información de la audiencia.

El altercado terminó con un ambiente de notable frialdad en el estudio, reflejando la profunda polarización que el tema de la inmigración genera actualmente en la esfera pública española. Mientras Belarra utilizaba su intervención para blindar su discurso contra lo que considera "bulos xenófobos", Abad cerraba el bloque reafirmándose en su libertad para preguntar y cuestionar los efectos de las políticas migratorias actuales. Este episodio se suma a la lista de encontronazos que el presentador ha mantenido con diversos líderes políticos, consolidando su programa como uno de los espacios más volcánicos de la parrilla televisiva.