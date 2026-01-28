Susan Sarandon, premiada con el Goya Internacional que recogerá en Barcelona

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Su discurso contra Trump promete ser memorable. Susan Sarandon (Nueva York, 79 años) recogerá el próximo 28 de febrero en Barcelona el Goya Internacional, el quinto que entrega la Academia de Cine tras Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. Una actriz de Hollywood de primera categoría en el 40 aniversario de los premios del cine español, que siempre se ha caracterizado por un carácter indómito y combativo. Durante muchos años, Sarandon fue la única actriz a la que podías pedir un autógrafo en una manifestación. Ella, su exmarido y padre de dos de sus tres hijos, Tim Robbins, y Sean Penn constituyeron la trilogía oficial de 'rojos' en una industria que Susan Abigail Tomalin jamás se ha cortado un pelo en criticar.

La Academia destaca "una filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular", así como "su valiente compromiso político y social". Hija de un ejecutivo de televisión y una madre italiana, cuesta imaginársela como cheerleader en la Universidad Católica de América en Washington, donde estudió Arte Dramático. Trabajó como modelo en la agencia Ford pero resultaba demasiado voluptuosa para la pasarela. Debutó con Billy Wilder en 'Primera plana', demostró su vis cómica en el musical de culto 'The Rocky Horror Picture Show' y obtuvo la primera de sus cinco nominaciones al Oscar en 1980 con la maravillosa 'Atlantic City', de Louis Malle.

La popularidad y el aura de rebeldía vendrían con 'Thelma y Louise' en 1991. La película que revitalizó la carrera de Ridley Scott y lanzó a la popularidad a Geena Davis se adelantó unas cuantas décadas a las reivindicaciones feministas y el movimiento #MeToo. Antes de que Thelma y Louise emprendieran su viaje hacia el abismo del Cañón del Colorado, un Ford Thunderbird de 1966 solo lo conducían hombres en las películas. "Fui al Gran Cañón con uno de mis hijos sin darme cuenta de que era el aniversario de la película. Y me encontré con un montón de mujeres celebrándolo. ¿Te imaginas lo que supuso para ellas verme?", contaba a este diario en el BCN Film Fest de 2023.

Sarandon ha compartido la pantalla con Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones y David Bowie, entre otros. Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar -por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida' y?'El cliente'-, consiguiéndolo finalmente por 'Pena de muerte', donde da vida a una monja confesora de un condenado en un alegato contra la pena capital en Estados Unidos que dirigió su buen amigo Sean Penn.

La Ganadora del Premio Donostia en 1995 fue detenida en 2018 por protestar contra la política migratoria del entonces presidente Donald Trump y en 1993 aprovechó que entregaba un Oscar para denunciar la situación en Guantánamo. "Madre, activista y actriz" Su voz contra la invasión de Irak y a favor del regreso de las tropas le acarreó amenazas de muerte y el veto de los estudios. Embajadora de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, participó activamente en el movimiento Occupy Wall Street y abogó por suspender relaciones con Israel junto a personalidades como Viggo Mortensen, Peter Gabriel, Marianne Faithful y Angela Davis. El compromiso político tampoco le impide armar revuelo declarando su bisexualidad en el programa de Jimmy Fallon. La actriz tomó su apellido del actor Chris Sarandon, el único hombre con el que ha estado casada, y rompió con Tim Robbins en 2009, tras 23 años de convivencia.

En su cuenta en la red X, con más de 800.000 seguidores, se denomina "madre, activista y actriz", aunque hace dos años que no tuitea. Tras sus comentarios a favor de Palestina en 2023 su agencia de representación, United Talent Agency (UTA), la despidió: "Me han utilizado como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando", denunció. De nada sirvió que Sarandon se disculpase con un comunicado en su cuenta de Instagram, con 1,8 millones de seguidores. La actriz está siempre en primera fila de las manifestaciones contra Trump en Nueva York mientras su carrera echa de menos un gran éxito. Sus dos últimos trabajos son para Netflix: en 'Seis Triple Ocho' encarna a Eleanor Roosevelt y en 'Nonnas' es una abuela convertida en chef.