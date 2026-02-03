La familia Ortega recupera su presencia en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hubo una importante reorganización entre las diez personas más ricas del mundo al comienzo del año, y la mitad de estos multimillonarios cambiaron de puesto en la clasificación de multimillonarios en tiempo real de Forbes en enero. Pero hay algo que no ha cambiado: Elon Musk sigue siendo, con diferencia, la persona más rica del planeta, con un patrimonio estimado de 775.000 millones de dólares a las 12 a. m. hora del este del 1 de febrero. Musk ha aumentado su fortuna en 48.000 millones de dólares durante el último mes y ahora es casi medio billón de dólares más rico que el segundo clasificado, el cofundador de Google, Larry Page, cuyo patrimonio se estima en 277.000 millones de dólares.

El magnate de la moda rápida Amancio Ortega, originario del pueblo leonés de Busdongo, terminó el mes entre los diez primeros por primera vez desde junio, a pesar de que su fortuna se redujo en 1.000 millones de dólares, hasta alcanzar un valor estimado de 145.000 millones, ya que las acciones de Inditex, la empresa matriz de Zara, cayeron un 2 %. Ortega pasó del puesto 11 al 9, sustituyendo a Steve Ballmer, que bajó tres puestos hasta el 13, ya que las acciones de Microsoft cayeron un 12 % y su fortuna se redujo en 13.000 millones de dólares, hasta alcanzar un valor estimado de 134.000 millones. También es la primera vez desde junio que más de una persona fuera de Estados Unidos se encuentra entre los 10 primeros.

Datos clave

Elon Musk es la persona más rica del mundo, título que ostenta desde mayo de 2024.

Larry Page superó a Larry Ellison para convertirse en la segunda persona más rica del mundo en noviembre.

Bill Gates salió del top 10 de los más ricos en octubre de 2024 después de que Forbes obtuviera nueva información que provocó una importante contracción de su fortuna.

8/10 de las personas más ricas del mundo son estadounidenses. Los dos ciudadanos no estadounidenses son el francés Bernard Arnault y el español Amancio Ortega.

Todas las diez personas más ricas a 1 de febrero son hombres. Cada uno de ellos tiene un patrimonio de 147 000 millones de dólares o más, frente a los 152 000 millones del mes pasado.

¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo?*