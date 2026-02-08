Cayetano Rivera y Tamara Gorro, de viaje juntos con amigos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Este domingo ha visto la luz el inesperado romance protagonizado por Cayetano Rivera y Tamara Gorro. La pareja llevaría saliendo unos tres meses con total discreción, aunque un reciente viaje con amigos a Dubái ha hecho saltar la liebre. Ambos fueron vistos el pasado viernes en el aeropuerto de la ciudad emiratí acompañando a la banda sevillana Los Alpresa, que tenía previsto actuar en Emiratos Árabes Unidos. "Lo que me comenta el entorno de la pareja es que sí. Para su entorno no es ninguna sorpresa. Parece ser que se han encontrado en un momento de soltería y ganas de pasárselo bien. Futuro los amigos sí les ven", ha expresado Lorena Vázquez en el programa 'D Corazón'. En el mismo sentido se ha manifestado Kike Calleja en 'Vaya fama' tras contactar con el entorno más directo de Tamara: "Habla de ilusión y que la ven muy contenta". "Acabo de hablar con alguien cercano a Tamara que confiesa que ella dijo antes de Navidad que estaba conociendo a alguien, que estaba muy ilusionada y que esa persona iba a ir al viaje a Dubái, o sea que cree que sería Cayetano", ha añadido. Después de un 2025 que transcurrió con ciertos percances para Cayetano, parece que el año terminó con una nueva ilusión que se estaría consolidando en el comienzo de este 2026. En todo caso, hasta el momento ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado sobre su presumible relación.