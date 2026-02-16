«Si has leído a Emily Brontë, no puedes esperar lo mismo»: la advertencia de Carmen Lomana sobre la nueva película de moda, 'Cumbres Borrascosas'

Carmen Lomana durante una cita cultural en Madrid, donde volvió a demostrar su inconfundible elegancia y su icónico labial rojo.Getty Images

La nueva adaptación cinematográfica de 'Cumbres Borrascosas' ha devuelto a la actualidad el mito romántico más turbulento de la literatura británica. Salas llenas, debate encendido y espectadores divididos entre la fascinación estética y la nostalgia literaria. En medio de ese ruido cultural, la voz de Carmen Lomana en radio COPE ha irrumpido con una frase que funciona como advertencia y como declaración de principios: «Si has leído a Emily Brontë, no puedes esperar lo mismo».

Carmen Lomana y 'Cumbres Borrascosas': la advertencia sobre Emily Brontë

La novela de Emily Brontë, publicada en 1847 es una historia de obsesión, de amor prohibido, de deseo que nace en la infancia y se convierte en tormenta emocional. Por eso, Lomana lanza una reflexión que desmonta la expectativa automática del espectador: cuando una obra literaria se convierte en película, el lenguaje cambia.

«Siempre que vas a ver una película basada en un libro, sales desilusionado si esperas que cada acción sea igual», sostiene. Para ella, el error no está necesariamente en la adaptación, sino en la expectativa. La directora del film (recuerda) ha realizado una reinterpretación, no una copia literal. Y eso exige aceptar que el cine tiene su propia narrativa visual.

Carmen Lomana sobre la ambientación: «Eso no era el siglo XIX»

Donde sí se muestra más contundente es en el apartado estético. La primera parte de la película le convence. Destaca la atmósfera gótica, la lluvia constante, los paisajes agrestes que reflejan la intensidad emocional del relato. Esa Inglaterra oscura y ventosa conecta, a su juicio, con el espíritu borrascoso de la obra.

Sin embargo, cuando la protagonista cambia de estatus social, algo se rompe. Aparecen dorados excesivos, una decoración que le resulta demasiado barroca, más cercana al siglo XVIII que a la segunda mitad del XIX. Y entonces dispara una de las frases más comentadas: «Parece un pastelón de Disney».

«Eso no era el siglo XIX», insiste.

Carmen Lomana y la pasión de Cumbres Borrascosas: «Hay que haberla vivido»

Más allá de la escenografía, Lomana introduce un matiz emocional que eleva el análisis. Para ella, la película solo se entiende plenamente si se comprende la naturaleza del amor que retrata. «Para que te guste, tienes que haber sentido lo que es la pasión en un amor prohibido», afirma.

Carmen Lomana y su primera vez sola en el cine

Entre análisis y crítica, desliza una confesión inesperada: acudió sola al cine por primera vez en su vida. «Me parecía inconcebible», reconoce. Ni en su adolescencia ni en su madurez había dado ese paso. La decisión llegó casi por necesidad (no había entradas disponibles en otros horarios), pero terminó siendo reveladora.

Descubrió que la experiencia en solitario le permitió concentrarse completamente en la historia. Sin distracciones, sin comentarios paralelos, sin esa atención compartida que a veces dispersa. «Me concentré muchísimo», admite.