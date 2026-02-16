Loles León en 'Lo de Évole': "Hace 21 años que no tengo relaciones con un hombre; sexo, yo me apaño"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Loles León ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más indomables del panorama artístico español. En su reciente paso por el programa Lo de Évole, la actriz se sinceró con Jordi Évole sobre su vida íntima, profesional y sus batallas personales, dejando claro que a sus 75 años no tiene filtros ni ganas de pedir permiso. Con la naturalidad que la caracteriza, abordó el tema del sexo en la madurez rompiendo cualquier tabú al confesar que lleva más de dos décadas sin compartir su cama con un hombre, pero asegurando entre risas que su satisfacción personal sigue siendo una prioridad que ella misma gestiona con independencia.

La intérprete de La que se avecina defendió con orgullo su libertad y el derecho a disfrutar de su cuerpo sin necesidad de una pareja, reivindicando una sexualidad activa y "autoabastecida" que desafía los prejuicios sobre la edad. Además de sus confesiones íntimas, Loles no esquivó los temas espinosos de su trayectoria, reconociendo que su fuerte carácter le ha pasado factura en el sector. Admitió sin rodeos ser una mujer "problemática" por no callarse lo que piensa y confirmó que ha llegado a aceptar papeles en películas de dudosa calidad puramente por necesidad económica, afirmando que el entretenimiento es un oficio sagrado, se haga por arte o por dinero.

Durante la charla, también hubo espacio para la nostalgia y la reivindicación de sus raíces en el barrio, así como para hablar de sus sonadas discusiones con directores como Pedro Almodóvar o Santiago Segura. León defendió la cirugía estética y los retoques sin complejos, argumentando que la vida es un "paseíto" que prefiere transitar viéndose lo mejor posible. Al final de la entrevista, lo que quedó retratado no fue solo una actriz taquillera, sino una mujer que decidió no ser una "frustrada" y que hoy, con la cabeza muy alta, celebra su independencia tanto en el escenario como en la mesita de noche.