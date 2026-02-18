El ingrediente secreto que silenció el plató: la inesperada receta de Juan Salazar en El Hormiguero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noche de ayer en El Hormiguero dejó de lado las habituales anécdotas del mundo del espectáculo para transformarse en un improvisado taller de cocina de la mano de Juan Salazar. El integrante de Los Chunguitos, conocido por su carisma y espontaneidad, sorprendió a Pablo Motos y a toda la audiencia al desvelar los detalles de su receta estrella, un plato que según él define su herencia familiar y su amor por los sabores de siempre. Lo que comenzó como una charla distendida terminó con el público tomando notas mentales ante la pasión con la que el artista describía cada paso de su creación más preciada.

Con la naturalidad que lo caracteriza, Juan explicó que el verdadero truco de su cocina no reside en ingredientes exóticos ni en técnicas vanguardistas, sino en el manejo preciso de los tiempos y en un producto básico que suele pasar desapercibido. El cantante insistió en que el secreto de su éxito ante los fogones es la paciencia para dejar que el sofrito alcance un tono caramelo casi oscuro, algo que considera el alma de cualquier guiso que se precie. La revelación generó un momento de gran complicidad en el programa, demostrando que detrás de la estrella de la rumba se esconde un auténtico apasionado de la gastronomía tradicional.

La audiencia no tardó en reaccionar a través de las redes sociales, donde el nombre de Juan Salazar se convirtió rápidamente en tendencia por su particular forma de entender el arte culinario. Más allá de la receta en sí, lo que realmente cautivó a los espectadores fue la mezcla de humildad y orgullo con la que compartió sus trucos caseros, dejando claro que la cocina es su refugio personal fuera de los escenarios. La velada cerró entre risas y promesas de futuras degustaciones, confirmando que en El Hormiguero las mejores exclusivas a veces vienen servidas en un plato de barro.

En su visita, Juan dejó claro que su plato estrella —el que nunca falla y con el que conquista a cualquiera— son sus famosos potajes y guisos de cuchara, pero con un protagonista muy concreto: las alubias con sacramentos.

Aunque el plato suene clásico, él insistió en que su toque maestro no es el tipo de legumbre, sino el "refrito de ajos y pimentón" que añade al final. Según explicó con todo su arte, el secreto está en que los ajos queden crujientes pero sin quemarse, para que al volcarlos en la olla el sonido sea el auténtico termómetro del sabor.

Para Juan, una cocina sin un buen aceite de oliva y un pimentón de calidad no es cocina, es otra cosa. Ese "chup-chup" a fuego lento es lo que, según él, hace que hasta el invitado más exigente acabe pidiendo pan para mojar.