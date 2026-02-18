Bad Bunny, Viggo Mortensen y Javier Bardem, en una película

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Dos grandes de la industria de la música puertorriqueña se han unido para dar el salto al cine con una película que explorará las raíces y los orígenes de su patria. René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente y fundador de Calle 13, debutará como director de cine con 'Porto Rico', un largometraje que estará protagonizado por Bad Bunny y el actor español Javier Bardem.

La película se perfila como un western caribeño de corte histórico, un relato épico y visceral que abordará episodios clave del pasado de Puerto Rico desde una mirada crítica y poco habitual en el cine estadounidense. El proyecto contará con un reparto y equipo de primer nivel en el que destacan Viggo Mortensen y Edward Norton, quienes participarán tanto delante como detrás de las cámaras, ejerciendo también como productores del filme. A este núcleo creativo se suma la figura de Alejandro González Iñárritu, que participará como productor ejecutivo.

El guion es fruto de la colaboración entre Residente y el guionista ganador del Óscar, Alexander Dinelaris, responsable de títulos como Birdman. Ambos han trabajado en un libreto que busca combinar rigor histórico, tensión dramática y una fuerte carga identitaria.

De la música a la gran pantalla En un comunicado, Residente explicó que lleva años soñando con contar la historia de su tierra natal desde una mirada auténtica y sin filtros. "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos.", aseguró el artista, subrayando el carácter personal y emocional de la producción.

Con una trayectoria musical consolidada a nivel mundial, Residente se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con 34 premios Grammy y Latin Grammy, y ha firmado canciones emblemáticas como 'René' o 'Atrévete-te-te'.

Por su parte, Bad Bunny continúa ampliando su perfil artístico más allá de la música. El cantante ya ha participado anteriormente en proyectos cinematográficos como en 'Narcos: México' o 'Bullet Train', demostrando una faceta interpretativa que ahora alcanza un nuevo nivel al asumir uno de los retos más ambicioso hasta la fecha.