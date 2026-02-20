¡Se esperan colas kilométricas! Las sandalias de Zara que ya llevaba tu abuela se han convertido en la obsesión de 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un giro que nadie vio venir (o quizás sí, si miramos bien el armario de las abuelas), las mules de tacón alto con ese aire clásico y retro han explotado como la gran tendencia de la temporada. Y Zara, fiel a su estilo de democratizar la moda runway, acaba de lanzar un modelo que está causando furor: unas sandalias mule en piel marrón con tacón fino altísimo, puntera abierta cuadrada y esa correa trasera slingback que grita “elegancia effortless” de los 90… o mejor dicho, de los armarios de nuestras abuelas en los 80.

El diseño en cuestión es puro revival: marrón tabaco con efecto ligeramente envejecido, tacón stiletto de aguja (de esos que miden unos 10-11 cm y que parecen imposibles de llevar, pero que todo el mundo jura que son cómodos… o al menos lo intentan), y una pala ancha que deja los dedos al aire de forma sofisticada. Precio: alrededor de 50-60 euros, dependiendo del país. Accesible, chic y, sobre todo, viral.

En las últimas semanas, las redes han sido testigo de un fenómeno curioso: influencers de 20 años posando con estas sandalias junto a fotos antiguas de sus abuelas luciendo modelos casi idénticos en bodas, comuniones o simplemente saliendo a tomar el vermut. Y es que el estilo grandma core (o “abuela chic”) lleva meses ganando terreno, pero esta vez ha llegado al tacón alto y al cuero marrón clásico, ese que nunca pasa de moda pero que ahora se siente fresco porque lo llevan las veinteañeras con jeans anchos, minis de cuero o vestidos midi fluidos.

¿Por qué colas kilométricas? Porque Zara sabe cómo generar hype: lanzamientos limitados, reposiciones rápidas que duran horas y la promesa de que “si no las pillas ahora, olvídate hasta el próximo restock”.

La ironía es deliciosa: lo que antes se consideraba “zapato de señora mayor” ahora es el statement piece del momento. Combinadas con calcetines invisibles para un toque irónico, con medias de red para un vibe más atrevido o simplemente al natural con un total look minimalista en tonos tierra, estas mules demuestran que la moda da vueltas y vueltas… y que nuestras abuelas siempre supieron elegir bien.