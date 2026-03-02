Zendaya y Tom Holland se han casado

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland, en una imagen de archivo. EFE/EPA/VICKIE FLORESEFE

Los actores Zendaya y Tom Holland han contraído matrimonio, según ha asegurado el estilista de la actriz, Law Roach, en la alfombra roja de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

"La boda ya sucedió, os la perdisteis", dijo el estilista y amigo de la actriz, según se puede ver en un vídeo en Instagram del medio Acces Hollywood, que cuenta con dos millones de seguidores en la red.

Ante la declaración, el periodista pregunta si eso es cierto y Roach responde: "es completamente cierto". El vídeo, de corta duración, acumula 6,2 millones de visitas.

La noticia ha sido recogida por medios del sector del entretenimiento y el corazón como People, Variety y Hollywood Reporter.

La colaboración entre Law Roach y Zendaya es una de las más sólidas de la industria, ya que trabajan juntos desde que la actriz aparecía en Disney y su labor ha catapultado a la actriz a las listas de las mejor vestidas. Roach también es el estilista de Celine Dion.

Los rumores de compromiso entre Holland y Zendaya comenzaron durante los Globos de Oro de 2025 cuando la actriz fue fotografiada con un anillo con un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

En septiembre del mismo año, Holland se refirió a Zendaya como su prometida en un evento público.

La pareja, que ha tratado de mantener su relación privada, se conoció en 2016 durante el rodaje de la película 'Spider-Man: Homecoming'. En julio de 2017, una fuente comunicó a People que la pareja mantenía una relación sentimental.

"Empezaron a verse mientras rodaban 'Spider-Man' -declaró la fuente-. Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos".

"Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Bromean mucho", señaló otra fuente a People.

Las primeras imágenes de la pareja llegaron en 2021, cuando la estrella de 'Euphoria' y el actor de 'Avengers: Endgame' ('Vengadores: Endgame') fueron vistos besándose en un coche.