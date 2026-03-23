Shakira amplía a seis sus conciertos en Madrid

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Shakira ha ampliado a seis las noches de concierto con las que cerrará su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', al sumar tres fechas más los días 18, 19 y 20 de septiembre a las previamente anunciadas de los días 25, 26 y 27 de ese mes.

La noticia, justificada por la "altísima demanda" registrada para las primeras citas confirmadas (aunque aún no se han iniciado ni la venta ni la preventa), ha llegado coincidiendo con la rueda de prensa en la capital española para relatar los pormenores de este fin de gira.

"Concebido como algo más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'estadio Shakira' en el Iberdrola Music y una "ciudad paralela" en torno a él que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y más con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".