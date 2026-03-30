Molinaseca, uno de los pueblos más bellos de El Bierzo, destaca por su puente medieval y su entorno naturalGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es costa, pero cada verano se comporta como si lo fuera. Molinaseca, en pleno Bierzo leonés, se ha convertido en una de las escapadas más inesperadas del noroeste español: mezcla pasado medieval, Camino de Santiago y una playa fluvial que rompe cualquier idea preconcebida del interior. Este municipio, estrechamente ligado al paso del Camino de Santiago, fue además lugar de descanso para la reina Urraca de León durante sus desplazamientos hacia Galicia. Hoy, esa herencia histórica convive con una oferta turística que atrae tanto a peregrinos como a viajeros que buscan naturaleza y autenticidad.

Ubicado a pocos kilómetros de Ponferrada, Molinaseca forma parte del recorrido tradicional del Camino de Santiago Francés. Su localización estratégica, en un valle atravesado por el río Meruelo, explica su desarrollo histórico como punto de paso y descanso.

El casco histórico de Molinaseca conserva la arquitectura tradicional berciana con calles tranquilas y encanto ruralGetty Images

Molinaseca cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico, un reconocimiento que explica el excelente estado de conservación de su casco urbano. Sus calles mantienen la estructura tradicional, con edificaciones de piedra, tejados de pizarra y balcones de madera. Este conjunto urbano refleja la evolución de la villa desde la Edad Media hasta la actualidad.

El valor de la villa berciana radica en esa combinación entre patrimonio, entorno natural y continuidad histórica, factores que explican por qué cada vez más viajeros lo incluyen en su ruta.

Molinaseca y la reina Urraca

La vinculación de Molinaseca con la monarquía leonesa se sitúa en la Edad Media, cuando el territorio formaba parte del Reino de León. En ese contexto, la tradición sitúa a la reina Urraca de León en este enclave durante sus desplazamientos hacia Galicia.

El cineasta leonés Luis Ángel Mendaña estrena un cortometraje realizado con IA sobre la reina Urraca I de LeónAgencia ICAL

La tradición sitúa su estancia en edificaciones como la Casona de Don Pelegrín, situada en la Calle Real. Este tipo de construcciones cumplían funciones clave como lugares de descanso y control del territorio.

Molinaseca y su puente histórico

Uno de los elementos más representativos del municipio es el puente de piedra que da acceso al casco histórico. Su origen se remonta a época romana, vinculado a las rutas de transporte de oro procedente de explotaciones cercanas como Las Médulas.

El puente romano de Molinaseca marca una de las entradas más emblemáticas del Camino de Santiago en la provincia de León.Getty Images

A lo largo de los siglos, esta infraestructura ha sido utilizada de forma continuada, especialmente durante la Edad Media con el auge del Camino de Santiago. Su estructura de varios arcos refleja las distintas fases de construcción y adaptación. En la actualidad, el puente sigue cumpliendo su función como vía de acceso y como símbolo del patrimonio local.

Molinaseca y su playa fluvial

El río Meruelo constituye uno de los principales atractivos del municipio en la actualidad. Su acondicionamiento ha permitido crear una playa fluvial que se ha acondicionado como zona de baño durante los meses de verano.

Este espacio natural atrae a visitantes que buscan una alternativa en entornos de interior, con aguas limpias y un entorno cuidado. La temperatura del agua, característica de los ríos de montaña, forma parte de la experiencia.

Vista de la playa fluvial de Molinaseca.l. de la mata

Durante el mes de agosto, el municipio celebra una festividad tradicional vinculada al agua, en la que el río adquiere un papel protagonista dentro del propio casco urbano. Esta celebración refuerza la identidad local y su relación con el entorno natural.

El entorno de este enclave leonés amplía el interés del destino. Desde el municipio parten rutas de senderismo que recorren antiguos caminos históricos y conectan con otros núcleos de población del Bierzo.