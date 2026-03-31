Britney Spears reaparece en redes sociales con sus hijos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las últimas publicaciones de Britney Spears en redes sociales habían sido especialmente desconcertantes. Sus bailes histriónicos ligera de ropa, provocando que se viera más de lo que el puritanismo de las redes sociales considera adecuado, fueron su penúltimo escándalo. El último, su detención por conducir ebria, hizo que cundiera la preocupación una vez más por su salud. La princesa del pop decidió entonces dar un paso a un lado y alejarse de la exposición pública abandonando por enésima vez el mundo digital, hasta ahora, cuando ha reaparecido visiblemente mejorada y en compañía de sus hijos, Sean Preston y Jayden James Federline, fruto de su relación con Kevin Federline. "Todavía puedo soñar", ha escrito en una de sus historias a bordo de un yate.

En las imágenes, la intérprete de 'Baby one more time' aparece sonriente y muy relajada abrazada a Jayden ante un espejo. También hay un vídeo de un tranquilo paseo en el barco junto a sus hijos en el que se observan gestos de afecto. "Gracias a todos por su apoyo. pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición", ha escrito en su primera publicación tras reactivar su perfil social. En otra de sus actualizaciones sobre la cubierta del barco, rememora la célebre frase de 'Titanic': "¡Estoy volando! ¡Estoy volando, Jack!", para terminar con esperanza: "¡Todavía puedo soñar, amigos!". Pero esa no es la única novedad en su forma de mostrarse al mundo. Por un lado, la estrella de la música ha puesto su cuenta, con más de 42 millones de seguidores, privada. Por otro, ha eliminado todos los posts recientes más polémicos.

Tras su detención en la madrugada del jueves 4 de marzo por conducir bajo la influencia del alcohol, según confirmó en su día la Oficina del Alguacil del condado de Ventura, en el sur de California, su representante aseguró que Britney tomaría "las medidas adecuadas" y expresó su deseo de que el arresto fuera un punto de inflexión "para el cambio que su vida tanto espera". "Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", dijo. "Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan, aunque llegue tarde, para que alcance el éxito y el bienestar", añadió.

Las imágenes publicadas por Britney parecen ser parte de esa estrategia de contingencia con el que los allegados a la cantante quieren lograr su restablecimiento y, tal como anunció la manager, los hijos están siendo clave en esa recuperación.

Fue hace solo cinco años cuando Britney Spears recuperó el control de su vida al liberarse de la tutela legal que la controló durante más de 13 años.