Lorena Castell: "Soy muy canalla y envalentonada, pero también tengo una parte muy llorona"
La presentadora televisiva Lorena Castell debutó como nueva jurado en 'Got talent', el concurso de talento de Telecinco que entra en su recta final
Está más acostumbrada a ser juzgada en un plató de televisión, pero la presentadora y colaboradora Lorena Castell (Barcelona, 45 años) aceptó el reto de valorar el talento de los demás. Se sumó a la nueva edición de 'Got talent España', el concurso de Telecinco (los sábados a las 22:00 horas) en el que comparte mesa de valoraciones con Carlos Latre, Risto Mejide y Paula Echevarría. Donde, según dice, lo más difícil es decir que 'no' a un concursante que lo da todo sobre el escenario.
-¿Cómo ha sido su experiencia en 'Got talent'? -La verdad es que es muy divertido. Estoy encantada porque nos han acogido increíblemente bien. También he tenido la suerte de estar en un programa que te permite ser tú misma, en el que te puedes expresar como quieras, en el que si se te ocurre alguna locura te dejan hacerla o donde no tienes que medir cómo te sientes porque puedes expresar cualquier tipo de emoción. Es para que la gente me conozca un poco más. Es un programa muy bueno y estoy muy contenta, la verdad.
-¿Qué le hizo aceptar? -Este proyecto es una fantasía. Todo es fascinante, porque hay un montón de disciplinas diferentes. A mí me encanta que encima me dejen subir al escenario a probar cualquier cosa. Además, tengo la suerte de interactuar con mis compañeros, de conocerles también, y de aprender de ellos.
-¿Con quién ha congeniado más? -A ver, yo con Carlos Latre ya me llevaba muy bien porque nos conocíamos de antes y, claro, al ser los dos nuevos, pues hacíamos ahí como mucha comidilla. Pero te diría que con los cuatro. Con Paula Echevarría me ha encantado empatizar de esa manera. Creo que se va a ver una parte de mí muy sensible, que normalmente no muestro porque soy muy canalla y envalentonada, que sí que lo soy, pero también tengo una parte que es muy llorona. Entonces, estar con Paula, mano a mano, las dos emocionándonos, ha sido muy bonito, nos ha unido mucho y nos hemos reído también muchísimo. Y con Risto Mejide igual, es que le hemos sacado una parte muy divertida que creo que es nueva.
Ser honesta -¿Cómo se ha sentido ejerciendo de jurado? -Decir que 'no' a un concursante es tan difícil, que es un ejercicio que yo tengo que hacer cada año. Digo: 'este año voy a aprender a decir que no, pero en mi vida'. Imagínate encima una persona que se ha preparado la actuación con tanta ilusión, que se ha dejado la piel. Lo llevo mal. Pero también es mi papel: ser como soy yo y valorar desde lo que a mí me provoca.
-¿Ha sido una jurado facilona? -No, no te creas tampoco, porque yo no soy una bienqueda. A mí se me va a ver si me ha gustado más o menos. A lo mejor hablo menos, pero como tengo tanto lenguaje gestual. que creo que es algo que no es muy positivo. Hay que ser honesto con lo que uno siente, pero es difícil decir que 'no' a un concursante que está sobre el escenario de 'Got talent'.
-¿Cuáles son sus actuaciones favoritas? -Las de música, la verdad, y si encima me gusta la canción que han elegido para la coreografía. Me flipa. Para mí bailar es como una asignatura que tengo pendiente. Me esfuerzo mucho en mis espectáculos, me lo tengo que currar mucho y me cuesta mucho concentrarme, por lo que admiro muchísimo esos números en los que hay unas coreografías impresionantes. Pero de cualquier tipo, porque hay también cosas que son disciplinas de gimnasia que son muy guays. Todo lo que encaje a una música que mola y que haga que el show crezca, me encanta.
-¿Tiene otros proyectos en televisión? ¿Se atrevería a dar el paso de ser participante en un 'reality' extremo, como 'Supervivientes'? -Es que mi vida es ya un 'reality', entonces estoy agotada ya con el 'reality' de mi vida (risas). No, ahora de momento no. Tengo ahí algunas cositas, algunos proyectos en los que estamos trabajando, pero la verdad que tengo la suerte de que hace un par de años decidí parar, dedicarme a mi hijo y al espectáculo de Bingo para Señoras. Es algo en lo que le estoy poniendo mucho cariño y amor. Estoy viendo lo que quiero hacer, pero lo que llegue lo defenderé con el corazón y sobre todo con ganas, entonces hasta que no llegue algo que me flipe, estoy tranquila.