Diego Carcedo, un clásico del periodismo, muere a los 86 años

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El periodista Diego Carcedo, figura de referencia en la prensa española durante más de medio siglo, ha muerto este domingo a los 86 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), de la que era presidente. Nacido en 1940 en Corao, un pueblo del concejo de Cangas de Onís (Asturias), fue un clásico de la profesión, el corresponsal por excelencia, y desarrolló una amplia trayectoria en los periódicos, la radio y la televisión.

Durante su última etapa profesional estuvo vinculado a los diarios regionales de Vocento con una columna semanal en la que plasmaba sus conocimientos oceánicos sobre las relaciones internacionales. Antes, destacó por su labor en RTVE, donde ejerció como director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales y director de Radio Nacional de España (RNE).

Diego Carcedo estudió Periodismo e Historia en la antigua Escuela Oficial de Madrid y dio sus primeros pasos como profesional en la prensa escrita. Lo hizo en el periódico La Nueva España de Oviedo y más tarde en la agencia Pyresa y el diario Arriba, para ingresar en 1974 en Televisión Española. Allí tuvo un ascenso fulgurante y llevó a cabo diferentes trabajos, en los informativos y también en el programa 'Los reporteros', donde compartió pantalla con otros legendarios periodistas como Miguel de la Quadra-Salcedo, Javier Basilio o Jesús González Green. En su faceta de enviado especial, cubrió algunos de los principales acontecimientos de las últimas décadas del siglo XX, como los conflictos en Oriente Próximo, la 'guerra del fútbol' entre Honduras y El Salvador (1969), el terremoto de Áncash, en Perú (1970), el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende (1973), la Revolución de los Claveles en Portugal (1974) o la evacuación de Saigón en la guerra de Vietnam (1975). En 1978 fue nombrado corresponsal de TVE en Lisboa, donde permaneció hasta 1984, cuando fue trasladado a Nueva York. Allí estuvo tres años y tras ser cesado por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró, pidió una excedencia para seguir trabajando en la ciudad, primero para la Agencia EFE y después para el semanario 'El Independiente' y como colaborador en varios medios.

Consejo de Administración de RTVE En 1989 regresó al ente público para dirigir los Servicios Informativos de TVE, hasta que fue sustituido por María Antonia Iglesias, y en 1991 fue nombrado director de Radio Nacional de España. Presentó Los Desayunos de RNE junto a Julio César Iglesias y desde junio de 1996 y hasta 2007, fue miembro del Consejo de Administración de RTVE a propuesta del PSOE. En 2006 fue elegido presidente de la Asociación de Periodistas Europeos y entre 2018 y 2021 presidió el Comité de Expertos que se encargó de evaluar a los candidatos al Consejo de Administración de RTVE y a su presidencia.

En su carrera entrevistó a más de 30 jefes de Estado o de Gobierno y fue galardonado con el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Dotado de una excelente pluma tanto para el artículo como para los libros, Diego Carcedo también cultivó la novela y sobre todo, el ensayo, donde rescató episodios de humanidad dentro de las guerras. Entre sus obras más destacadas están 'Neruda y el barco de la esperanza: la historia del salvamento de miles de exiliados españoles de la Guerra Civil',? 'El Schindler de la Guerra Civil: la historia del diplomático mexicano que salvó a centenares de refugiados de ambos bandos',? 'Sáenz de Santamaría: el general que cambió de bando',? 'Fusiles y claveles: la revolución del 25 de abril en Portugal', 'Los cabos sueltos sobre el 23-F'? o 'Entre bestias y héroes'?, en la que documenta las biografías de españoles que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto y con la que ganó el Premio Espasa de Ensayo en 2011.

Carcedo estuvo casado con la periodista Cristina García Ramos, presentadora del primer programa televisivo sobre crónica social en España, 'Corazón corazón'.