El despertar del "Azul Capri" y el regreso de las bermudas: Las claves estilísticas del verano 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano de 2026 ha dictado su sentencia en las pasarelas internacionales, consolidando al Azul Capri como el color absoluto de la temporada. Este tono, que evoca las aguas cristalinas de la costa italiana, se posiciona como el sucesor directo de los tonos pastel de años anteriores, aportando una luminosidad fría pero intensa que favorece a todo tipo de pieles. Firmas de la talla de Prada y Loewe han inundado sus colecciones con este pigmento, utilizándolo tanto en looks monocromáticos como en accesorios de piel que buscan ser el centro de atención. Junto a este azul, el Verde Wasabi y el Naranja Mandarina completan una paleta energética que invita al optimismo y que ya se deja ver en los escaparates de gigantes del retail como Zara y Mango.

En cuanto a la prenda estrella, el reinado de los pantalones excesivamente cortos ha llegado a su fin para dar paso a las bermudas de sastre. Esta pieza, que llega justo por encima de la rodilla, se presenta como la solución perfecta para mantener la elegancia durante las olas de calor sin renunciar a la comodidad. Diseñadores como Pierpaolo Piccioli y casas como Miu Miu han reinterpretado esta prenda dotándola de pinzas marcadas y tejidos nobles como el lino o el algodón orgánico. La versatilidad es su mayor baza, ya que marcas como Massimo Dutti las proponen combinadas con chalecos a juego, creando un "three-piece suit" veraniego que funciona tanto para la oficina como para eventos de tarde.

La influencia del estilo Boho-Chic renovado también marca el ritmo de los meses más cálidos. Los vestidos largos con detalles de ganchillo y transparencias estratégicas vuelven con fuerza, liderados por las propuestas de Etro y Chloé, que buscan una conexión más profunda con lo artesanal. En el ámbito de los accesorios, la tendencia se inclina hacia lo natural; los bolsos de rafia de Polène y las sandalias de tiras finas de Camper se convierten en los complementos indispensables para cerrar estilismos que priorizan la textura sobre el ornamento excesivo. Este verano, la moda no solo busca vestir, sino transmitir una sensación de libertad y autenticidad a través de materiales sostenibles y colores que respiran vida.