Paco León defiende que hay jóvenes "con sentido común" frente al auge de "los discursos de odio facilones"

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Este viernes 17 de abril, dos semanas antes de aterrizar en Netflix, se estrena en cines el remake de 'Mi querida señorita'. La película, protagonizada por la debutante Elisabeth Martínez junto a Paco León y Anna Castillo, revisita la icónica cinta homónima de 1972 dirigida por Jaime de Armiñán. En ella, José Luis López Vázquez rompía barreras protagonizando un filme que abordaba la intersexualidad en plena dictadura franquista.

Ahora, más de medio siglo después de que la película original viera la luz, las encuestas señalan que un 20% de españoles de entre 18 y 24 años que cree que los años de la dictadura fueron "buenos" o "muy buenos". No obstante, León opta por mostrarse optimista. "Yo quiero pensar que hay gente, que hay jóvenes, que no están en eso, que no se dejan manipular por los discursos de odio facilones", asegura el actor en una entrevista concedida a Europa Press en referencia a cómo los discursos de odio proliferan entre los jóvenes.

"Cada vez más gente joven normaliza y convive con otras realidades, y yo espero que eso tenga fuerza y compense lo otro, porque es verdad que es preocupante esto. Pero yo confío en que en general hay gente con sentido común y en que el amor y todo esto gane", continúa el intérprete de 'Aída'. 'La tribu' o 'Sin instrucciones'.

"Hay una especie de profecía autocumplida con lo de que la juventud se derechiza o que está escuchando estos mensajes ultraconservadores", apunta Alana S. Portero, que firma el guion del remake, producido por Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Siempre se habla del 30% de la gente joven que apoya discursos de odio. A mí me interesa el otro 70", asegura la autora de la novela 'La mala costumbre', añadiendo que "ese 30% se beneficia mucho de narrativas como la que hemos hecho en la película".

"Es un manual escrito por un señor llamado Hitler y otro llamado Mussolini: se llama fascismo. Pon un enemigo común, señálalo, ellos contra nosotros. Y atácalo por todos los bandos para unir a base de populismo fascista. Esto ya ha pasado antes", sentencia Elisabeth Martínez, que, en su debut como actriz, encara el reto de dar vida a Ade, la protagonista de esta revisión de 'Mi querida señorita'.

"No entiendo muy bien de dónde viene ese odio", manifiesta Lola Rodríguez, que en el filme interpreta, junto a Manu Ríos, a una de las nuevas amistades que conforman una red de apoyo para Ade. "Que haya odio a personas solamente por existir me parece que es un fracaso de sociedad y, sinceramente, da miedo. La extrema derecha me da miedo", asegura la actriz de 'Veneno' y 'Rondallas', incidiendo en que las personas LGTBI están "en un punto de mira que no tiene ningún sentido".

QUE SE DIGA QUE LA COMUNIDAD TRANS NO SUFRE "ES PREOCUPANTE"

"No somos el enemigo de nadie. No venimos aquí a hacer daño a nadie", reitera Rodríguez. "Es el miedo a lo diferente y creo que la diferencia es lo que nos hace ser seres humanos, lo que nos enriquece como sociedad y lo que nos hace crecer y avanzar, y parece que estamos volviendo a la dictadura, a la Guerra Civil", sentencia.

"Es un movimiento reaccionario", señala Anna Castillo. "Es preocupante porque parece que estamos dando pasos hacia atrás. Y también es preocupante que gente con voz de repente diga cosas como que la gente no sufre o que las cosas no ocurren. Eso me parece terrible", apostilla sobre la actual realidad de la comunidad trans la protagonista de 'Girasoles silvestres' o 'La llamada'.

"Nuestro objetivo fundamental era intentar dar luz sobre estas sombras de la película original, donde no acababas de entender muy bien qué le pasaba al personaje", explica Fernando González Molina, director del filme. "Si lo que queríamos era visibilizar la 'I' del colectivo intersexual era fundamental que una actriz intersexual interpretara al personaje", asegura el realizador de 'Tres metros sobre el cielo' y 'Fuga de cerebros', señalando que invirtieron "casi un año" en encontrar a su protagonista, un papel que acabó recayendo en Martínez.

"¿De qué otra forma se iba a hacer hoy en día? Si vas a ponerte a dar voz a cosas que no han tenido voz, y le vas a dar esa voz a otra persona, siento que es un poco la misma tónica que con racismo y con muchas otras realidades discriminadas", asegura Martínez. "Yo puedo hablar de ser intersex siendo intersex", sentencia la intérprete.

ROMPER LOS "SILENCIOS" DE LA PELÍCULA ORIGINAL

En este sentido, Portero señala que la cinta original, al ser "hija de su tiempo", "está construida en torno a un montón de silencios". "Ahí es donde entramos nosotras, a contar qué es lo que sucede, a poner un poco de luz, a refrescar esa historia porque realmente las herramientas con las que se contó en los años 70 ahora no servirían", explica la guionista.

Al ser preguntados acerca de si, al igual que el derecho al aborto, el Gobierno debería blindar derechos que protejan a las personas LGTBI, tanto actores como director y guionista coinciden con contundencia. "Absolutamente sí, sin ningún matiz", sentencia Portero.

"Con la ley trans se quedaron bastantes cosas por el camino en términos de derechos intersex, a pesar de que se hizo bastante", explica Martínez, incidiendo en la necesidad de blindar dicha ley, así como "otros tantos derechos". "Es fundamental bloquear derechos que para nosotros son fundamentales y nos afectan en nuestra propia esencia", coincide González Molina.

Completan el reparto del remake de 'Mi querida señorita', producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Nagore Aramburu, Eneko Sagardoy, María Galiana y Delphina Bianco.