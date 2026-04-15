Enrique Bunbury en la Revuelta: “Vine para que me convencieras de que no era una buena idea”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Enrique Bunbury visitó ayer el plató de La Revuelta en una de las apariciones televisivas más esperadas de la temporada. Con una actitud relajada y alejándose del misticismo que a veces rodea su figura, el exlíder de Héroes del Silencio entró al Teatro Príncipe Gran Vía bromeando sobre su propia reticencia a los focos mediáticos. Nada más sentarse frente a David Broncano, el músico soltó la frase que marcó el tono de la noche al confesar que su presencia allí era un desafío personal, admitiendo con sorna que “vine para que me convencieras de que no era una buena idea”, lo que desató la risa inmediata del público.

Lo más novedoso del encuentro fue la naturalidad con la que Bunbury abordó su relación con la tecnología y la creación musical contemporánea. El cantante sorprendió al revelar que, a pesar de su trayectoria legendaria, sigue buscando formas de conectar con el presente sin perder su esencia analógica. En un momento de la charla, reflexionó sobre la evolución de la industria y su lugar en ella, asegurando que “la libertad creativa ahora mismo es un deporte de riesgo, pero es el único que sé practicar”. Esta declaración subraya su compromiso con la autenticidad en un mercado saturado por algoritmos.

La entrevista no esquivó las preguntas clásicas del programa, aunque Bunbury las sorteó con la elegancia que le caracteriza. En lugar de dar cifras exactas sobre su patrimonio o su actividad íntima, prefirió centrarse en la riqueza de sus experiencias vitales y en la fortuna de haber recuperado su voz tras los problemas de salud que casi lo retiran definitivamente. Al respecto, el aragonés fue tajante y esperanzador al declarar que “el escenario me devolvió la vida cuando pensaba que ya me la había quitado”, dejando claro que su retorno no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad vital.

Finalmente, el paso de Bunbury por el programa de RTVE sirvió para humanizar a un icono que rara vez se presta al juego de la comedia improvisada. La conexión con Broncano fue total, especialmente cuando discutieron sobre la cultura popular y el impacto de sus letras en distintas generaciones. El artista se despidió reafirmando su intención de seguir adelante con sus proyectos actuales, demostrando que, incluso después de décadas de carrera, todavía tiene la capacidad de sorprender y adaptarse a formatos tan impredecibles como el de La Revuelta.