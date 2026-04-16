Luque, principal acusado por la muerte de Maradona: "Yo no estaba a cargo"

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El neurocirujano argentino Leopoldo Luque, principal acusado del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dijo ante el tribunal que "no estaba a cargo" de la salud del astro y que él -como indicó durante el primer juicio que fue anulado en 2025- "no era médico clínico".

"Yo dije explícitamente que era neurocirujano, que no era clínico, que no era psicólogo. Dijeron de buscar un clínico y yo dije que estaba absolutamente de acuerdo", expresó Luque en su declaración; y luego agregó: "Yo no estaba a cargo".

El neurocirujano está acusado de no brindar la debida atención al astro e "ignorar y manospreciar" los síntomas de una insuficiencia cardíaca en los días previos a su muerte, el 25 de noviembre de 2020, mientras Maradona recibía cuidados domiciliarios en una casa del barrio de la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.