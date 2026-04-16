Sandra Bullock reaparece con nueva película e Instagram

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La prematura muerte Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, en agosto de 2023 después de tres años de batalla contra el ELA, fue un duro golpe para la estrella de Hollywood que ha estado de perfil bajo desde entonces. En todo este tiempo apenas la hemos visto en un mensaje grabado en agosto de 2024 para felicitar a la presentadora del 'Today Show', Hoda Kotb, por su 60 cumpleaños y en un par de fotografías captadas por los paparazzi acudiendo a un partido de baloncesto o conduciendo su coche por Los Ángeles.

Ahora, ha reaparecido por partida doble y de la mano de dos de sus grandes amigas: Jennifer Aniston y Nicole Kidman. Por un lado, Bullock ha dado el salto a las redes sociales abriéndose por primera vez un perfil de Instagram. En apenas unas horas superó los cuatro millones y medio de seguidores y pronto recibió la irónica bienvenida de su gran amiga Jennifer Aniston: "Bienvenida. Esto apesta, pero te va a encantar". La nueva andadura digital de la ganadora de un Oscar por 'Un sueño posible' no es casual y tiene que ver con el lanzamiento de la segunda parte de 'Prácticamente magia', película que rodó en 1998 junto a Nicole Kidman. De hecho, su debut en Instagram es un vídeo en el que aparece haciendo margaritas con una batidora en el jardín de su casa, la bebida que las dos protagonistas tomaban en el filme con sus tías.

"Medianoche en algún lugar", escribe Bullock. Entre los comentarios, la respuesta de Kidman: "Tomaré margaritas contigo en cualquier momento". Ambas tienen una excelente relación, tal y como puede comprobarse en el segundo 'reel' donde caminan cogidas por la cintura, comparten un enorme margarita o se abrazan en el photocall de CinemaCon, en el Dolby Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas, donde Bullock ha hecho su primera aparición en un evento público desde el fallecimiento de su pareja. Vestida con un traje de chaqueta rojo, la protagonista de 'Mientras dormías' se ha mostrado visiblemente emocionada sobre el escenario durante la presentación del largometraje. A su lado, muy cómplice y atenta en todo momento a su amiga, Nicole Kidman, que actualmente vive una nueva etapa tras su divorcio de Keith Urban.

En 'Prácticamente magia 2', cuyo estreno está previsto para septiembre de este año, las actrices vuelven a interpretar a las hermanas Sally y Gillian Owens, que sufren una maldición a la hora de encontrar el amor: si se enamoran de un hombre, lo llevarán a una muerte prematura. El argumento de la segunda parte se centra en las hijas de Sally, personaje interpretado por Bullock, quienes, siendo ya adultas, tienen que gestionar el despertar de sus propios poderes.