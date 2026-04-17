Polonia amenaza con prohibir la entrada a Kanye West por exaltar el nazismo

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La ministra polaca de Cultura, Marta Cienkowska, afirmó este viernes que evitará la celebración de un concierto del rapero estadounidense Kanye West, conocido como Ye, por exaltar el nazismo, y advirtió de que el Gobierno "dispone de los mecanismos legales necesarios para impedir la entrada al país" si hace falta.

"No puedo imaginar que en Polonia, un país donde se asesinó a personas en los campos de exterminio nazis, podamos organizar un concierto de un artista que abiertamente dice admirar a Hitler, promueve la ideología nazi y se lucra vendiendo camisetas con esvásticas" declaró la ministra durante una rueda de prensa en Varsovia.

Cienkowska confirmó que ya ha contactado con los responsables del estadio y con los promotores del concierto, aseguró que cuenta con el respaldo del ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, y que no dudará en elevar una petición al Ministerio del Interior para que se cancele el concierto si es que los organizadores no lo hacen antes.

El artista Kanye West tiene previsto actuar el próximo 19 de junio en el Estadio de Silesia, en Chorzów (sur), un recinto con capacidad para 55.000 espectadores.

El evento, gestionado por el organizador polaco Projekt Hałas! ("proyecto ruido"), forma parte de una gira europea que incluye fechas en otros siete países.

La trayectoria reciente de West ha estado marcada por la polémica que ha levantado sus expresiones antisemitas y de exaltación del nazismo.

El rapero ha generado indignación entre sus seguidores y el público general tras publicar imágenes de esvásticas en redes sociales y realizar declaraciones de odio, aunque el artista sostiene que sus acciones fueron consecuencia de una crisis de salud mental y episodios bipolares.

El posicionamiento de Polonia se produce poco después de uno parecido en el Reino Unido, donde el Gobierno británico impidió la entrada al país de West, que iba a actuar en el Wireless Festival de Londres.

El Ministerio del Interior británico fundamentó oficialmente el veto en que la presencia del rapero "no sería beneficiosa para el bien público", tras una fuerte presión política liderada por el primer ministro Keir Starmer.