El BOE lo confirma: una moneda de 60 euros en honor a la princesa Leonor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa Real y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han vuelto a unir fuerzas para marcar un hito en la trayectoria de la heredera al trono. Tras el éxito de las emisiones anteriores, el BOE ha hecho oficial la creación de una exclusiva moneda de 60 euros que celebra la culminación de la etapa castrense de la princesa Leonor. Esta pieza no solo tiene un valor económico real, sino que se presenta como un objeto de deseo para numismáticos y ciudadanos que buscan guardar un pedazo de la historia contemporánea de España.

El diseño de la moneda destaca por su solemnidad y detalle técnico. En el anverso, la princesa Leonor aparece retratada luciendo el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, en honor a su paso por la Academia de San Javier en Murcia. La efigie viene acompañada por una innovadora imagen latente cuádruple que, según el ángulo de luz, revela símbolos aeronáuticos como una hélice y un avión, garantizando así la máxima seguridad contra falsificaciones y elevando el estándar artístico de la acuñación.

En cuanto a su composición, la pieza está fabricada en plata de ley de 925 milésimas, con un peso exacto de 18 gramos y un diámetro de 33 milímetros. A pesar de que su valor facial es de 60 euros y podrá ser utilizada como medio de pago, su carácter conmemorativo y su tirada limitada sugieren que la mayoría de estas monedas acabarán protegidas en vitrinas de coleccionistas. Se espera que la distribución comience oficialmente durante el segundo cuatrimestre de 2026 a través de entidades bancarias y la propia FNMT.

Este lanzamiento supone el cierre de la trilogía numismática que ha documentado el paso de la Princesa de Asturias por las academias de Tierra, Armada y Aire. Con esta emisión, el Estado refuerza la imagen institucional de la futura reina en su transición hacia nuevas responsabilidades civiles y académicas, dejando un registro físico de su compromiso con las Fuerzas Armadas que, desde este momento, ya tiene precio y forma de metal precioso.