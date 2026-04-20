El actor argentino Luis Brandoni, muere a los 86 años

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Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años, era uno de los grandes actores argentinos, leyenda del teatro, brillante roba escenas en el cine y protagonista de populares series, además de haber mantenido durante toda su vida un fuerte compromiso político.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en el área metropolitana de Buenos Aires, 'Beto', como se le conocía en Argentina, se mudó a los 13 años con su familia al barrio porteño de Nuñez.

Pasión por la actuación

Desde pequeño mostró una fuerte pasión por la actuación, además de por el fútbol, donde fue un seguidor fiel del River. Pero dado su origen humilde, su formación como actor fue a través de la experiencia directa, en el teatro, en el que debutó en 1962.

Sobre las tablas participó en obras como 'Convivencia' (1979) junto a Federico Luppi y posteriormente llevada al cine; 'Made in Lanús' (1986) o 'Don Arturo Illia' (2011).

También participó en una de las obras de teatro que más versiones ha tenido en todo el mundo, 'Art', de Yasmina Reza, junto a Ricardo Darín, en 2001. Y el teatro fue el escenario de su último trabajo, '¿Quién es quién?', que tuvo que abandonar tras sufrir una caída en su casa el pasado día 11, accidente que provocó un empeoramiento de su ya frágil salud.

Desde el inicio de su carrera compaginó el teatro con la televisión, donde participó en la exitosa serie 'Mi cuñado' (1993-1996), 'La nena' (1978), 'Una familia especial' (2005); 'Caín y Abel' (2010) o 'La hora del Tango' (2017).

Hace tres años protagonizó 'Nada' (2023), dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y en la que interpretaba a un surrealista crítico gastronómico, amigo de Robert de Niro, y de la que se estaba preparando una segunda temporada.

Brandoni era amigo en la vida real de De Niro y esa fue la razón por la que el actor estadounidense aceptó participar en la producción argentina.

Y en lo que se refiere al cine, Brandoni se convirtió en todo un roba escenas, capaz de hacerle sombra a cualquier actor.

Trabajó en 'La tregua' (1974), ópera prima de Sergio Renán, que adaptó la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, y que fue el primer título argentino en ser nominado al Óscar a mejor película en lengua no inglesa.

Luego llegarían 'La Patagonia rebelde' (1974), 'Made in Argentina' (1987), 'Ojos que no ven' (2000) o 'No sos vos, soy yo' (2004).

Su último trabajo estrenado fue la adaptación al cine de 'Parque Lezama', obra de teatro que protagonizó junto a Eduardo Blanco y que le llevó por escenarios de Argentina y España.

Otra película destacada fue 'La odisea de los giles' (2019), junto a Ricardo Darín, que fue un gran éxito de público.

Brandoni y Darín ya habían trabajado juntos en la serie 'Mi cuñado' y en 'Art' y tenían una buena relación que se enfrió hace tres años cuando criticó duramente 'Argentina 1985', sobre el juicio a las Juntas Militares.

"¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada?", dijo Brandoni en una entrevista, en la que se mostró crítico por la ausencia en el filme de la figura de Raúl Alfonsín, el presidente argentino en el momento de aquel juicio.

Darín no quiso contestar a su amigo y se limitó a asegurar que le dolía "el alma".

Su firme compromiso político

La reacción de Brandoni al filme de Darín fue un ejemplo más de su firme compromiso político.

Defensor de la democracia y de los derechos de los intérpretes, el actor tuvo que exiliarse a México en 1974 por las amenazas de la Triple A (Asociación Anticomunista Argentina), pero decidió regresar al año siguiente.

Y en 1976, poco después del golpe militar que implantó la dictadura en su país, fue detenido por su actividad como secretario general de la Asociación Argentina de Actores.

Salía de una función teatral junto a su entonces esposa, Marta Bianchi. Fueron llevados a un centro de detención clandestino y torturados durante varias horas hasta que finalmente fueron liberados.

Fue miembro del partido Unión Cívica Radical, por el que fue Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001. Y en 2007 fue candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, también por la UCR, acompañando a Alfonsín.

Brandoni nunca dejó de expresar sus ideas políticas y con la llegada de Javier Milei al poder aseguró que le inquietaba "la personalidad del presidente".