Morante de la Puebla: "Es la cornada que más me ha dolido"

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El diestro José Antonio Morante de la Puebla, herido de gravedad ayer por asta de toro en la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha manifestado que "es la cornada que más me ha dolido" de toda su carrera, tras pasar la noche en la UCI de un hospital sevillano a donde fue derivado tras ser operado en la enfermería del coso.

Así se ha pronunciado el torero sevillano en declaraciones publicadas en vídeo por el diario El Mundo, desde la cama del hospital Viamed Santa Ángela, donde fue ingresado y en el que ya ha pasado a planta.

Morante ha afirmado de la cogida que se trata del percance que más le ha dolido de toda su carrera. “He pasado una noche regular, de dormir poco” ha señalado el torero desde el centro hospitalario sevillano.

“Sin duda ha sido la cornada de más dolor”, ha subrayado con rotundidad el diestro que ha relatado los momentos vividos en su traslado a la enfermería.

“Tenía un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido con todo su peso y pensaba que estaba sangrando pero cuando llegué a la enfermería y vi que el sangrado era poco me relajé bastante”, ha detallado.

Sobre las consecuencias inmediatas de la cogida, el torero ha indicado que “tendré que estar unos días así, con nulo alimento” y ha explicado que le aplicarán alimentación parenteral. “Me la van a poner ahora; nunca me la había puesto pero dicen que es como un catéter que te lleva a la vena más gruesa para que te entre el alimento mucho mejor”, ha añadido.

En declaraciones a EFE, el cirujano de la plaza sevillana, Octavio Mulet, ha dicho del estado de Morante que sigue siendo estable y sin fiebre pero también dolorido.

La cornada, que le perforó el recto, fue calificada de "muy grave" en el parte oficial emitido por este facultativo que le operó en la enfermería de la plaza de toros.

Dicho parte precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.

“Ha pasado la noche bastante bien, se encuentra sin dolor, estable y la cosa va marchando bastante bien”, ha dicho el cirujano, que ha señalado que todavía habrá que esperar unos días para hacer una valoración definitiva ya que, “se trata de una herida muy compleja que necesita de mucha vigilancia”.

Mulet ha calculado que el torero aún tendrá que pasar al menos una semana ingresado en el centro hospitalario y no ha marcado un plazo de recuperación definido aunque el torero ya haya preguntado cuándo podrá marcharse a casa.

“Habrá que esperar su evolución en estos primeros días” ha declarado el facultativo, que ha advertido de la complejidad de la zona dañada. “Es que ha habido que reparar el esfínter y ese proceso lleva su tiempo”, ha señalado.

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.