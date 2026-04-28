Bad Gyal en El Hormiguero: "Si quieren a la antigua Bad Gyal, que la busquen en Spotify"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bad Gyal regresó anoche al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo discográfico, 'Más Cara', y celebrar una década de éxitos en la industria musical. Durante su charla con Pablo Motos, la artista se mostró más reflexiva y madura que en visitas anteriores, dejando claro que no tiene miedo al paso del tiempo ni a las críticas de quienes esperan que se quede estancada en sus inicios. Ante los comentarios de algunos seguidores que añoran sus primeras canciones, la cantante fue tajante al afirmar que el cambio es parte de su esencia y que siempre ha actuado bajo sus propias convicciones sin intentar complacer a nadie más que a sí misma.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando abordó la crisis personal que vivió al acercarse a los 27 años, una etapa en la que se cuestionó su estilo de vida y la presión social sobre la maternidad y la estabilidad convencional. Bad Gyal confesó que ha superado esas dudas y que encara la entrada a los 30 con una energía renovada y una independencia absoluta. "He pasado la etapa de las preguntas; ahora me siento muy capaz de afrontar todo lo que la vida me está poniendo delante", explicó, subrayando que su prioridad actual es su bienestar y su crecimiento creativo por encima de las expectativas externas. La intérprete de 'Fiebre' también aprovechó el espacio para lanzar un potente mensaje sobre las relaciones sentimentales y la autonomía femenina. Al hablar de su tema 'Un coro y ya', criticó la actitud de ciertos hombres que asumen que las mujeres siempre buscan un compromiso emocional profundo. Según la artista, la realidad actual es muy distinta, ya que las mujeres tienen metas claras que no dependen de una pareja.

"Las chicas hoy en día somos muchísimo más independientes y lo último que tenemos en nuestra vida es encontrar pareja; tenemos tantas otras cosas que hacer", sentenció entre los aplausos del público.Para cerrar la entrevista, la cantante compartió detalles sobre su gira actual, que la llevará por diversos puntos de España, Latinoamérica y Europa. Con la confianza que la caracteriza, Bad Gyal reafirmó que su música seguirá evolucionando según sus propios deseos, ignorando las presiones de la industria o de los fans más nostálgicos. Su paso por el programa dejó claro que, tras diez años en la cima, la artista no solo ha dominado las listas de éxitos, sino que también ha aprendido a blindar su identidad frente a un mundo que constantemente intenta definirla.