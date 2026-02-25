Bad Gyal revoluciona ‘La Revuelta’ con el anuncio de su nuevo disco y un particular desafío a Broncano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La noche de este martes, 24 de febrero, el plató de ‘La Revuelta’ recibió a una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. David Broncano dio la bienvenida a Bad Gyal destacando su meteórica trayectoria desde sus inicios humildes en el barrio hasta su estatus de icono internacional capaz de agotar entradas en recintos masivos. La conexión entre ambos fue inmediata y quedó marcada por una propuesta inusual de la cantante, quien retó al jienense a realizar toda la entrevista de pie, rompiendo así con la dinámica habitual del sofá del programa.

El tradicional intercambio de regalos dejó momentos de gran complicidad y humor. La intérprete de 'Fiebre' obsequió a Broncano con un polo exclusivo de su nueva línea de merchandising, que saldrá a la venta este 26 de febrero, bromeando sobre el atractivo físico del presentador al probárselo. Además, completó el conjunto con un cinturón, advirtiéndole con sarcasmo que estaba a un paso de convertirse en un "MDLR", aunque le aconsejó cómo llevarlo correctamente para no parecer un "parguela". Por su parte, el presentador correspondió con una figura del pequeño Punch y un mapa con indicaciones para viajar de Barcelona a Madrid.

Durante la conversación, Bad Gyal aprovechó para profundizar en los detalles de su segundo álbum de estudio, titulado ‘Más Cara’, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 6 de marzo. La artista se mostró entusiasmada con el resultado final del proyecto y adelantó que su gira comenzará el 20 de marzo en Barcelona antes de recalar en la capital. En un ambiente distendido, también hubo tiempo para hablar sobre su equipo personal, destacando la figura de su guardaespaldas, y para realizar un concurso improvisado con el público sobre las colaboraciones de su nuevo disco.

El encuentro finalizó de forma frenética debido a los compromisos de la cantante. David Broncano tuvo que agilizar la última dinámica del programa, un reto fitness propuesto por la invitada, tras ser advertido de que la catalana disponía de apenas diez minutos antes de perder su tren. Pese a las prisas, el paso de Bad Gyal por el 'access prime time' de La 1 reafirmó su carisma y dejó a los seguidores con la expectativa alta ante su inminente estreno discográfico.