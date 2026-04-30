Olivia Rodrigo dará 2 conciertos en Barcelona en mayo de 2027 en su única parada en España

Olivia Rodrigo posa en la alfombra roja durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. EFE/EPA/SARAH YENESEL

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La artista estadounidense Olivia Rodrigo actuará los días 1 y 2 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona en lo que será la única parada en España de su 'The Unraveled Tour', ha informado este jueves la promotora Live Nation.

Se trata de una ambiciosa gira de 65 conciertos que recorrerá Norteamérica, Europa y el Reino Unido para acompañar su tercer álbum de estudio, 'You seem pretty sad for a girl so in love', que se lanzará el 12 de junio de 2026 a través de Geffen Records.

La gira mundial comenzará el viernes 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, en el PeoplesBank Arena, e incluirá múltiples noches en ciudades de todo el mundo como Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Vancouver, Oakland, Las Vegas, Estocolmo, París o Milán.

'The Unraveled Tour' sigue al éxito del debut de Olivia Rodrigo en 2022, 'The Sour Tour', y a su primera gira de estadios como cabeza de cartel, el 'Guts World Tour', que abarcó más de 60 ciudades en más de 20 países durante 2024 y 2025.

'Drop dead', el primer sencillo de 'You seem pretty sad for a girl so in love', debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista que ha colocado todos sus primeros sencillos en esta posición de la lista.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 7 de mayo a las 12 horas en la web de Live Nation, en Ticketmaster y en El Corte Inglés.