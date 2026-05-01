Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nieves Herrero regresó este jueves al plató de Antena 3 para mantener una charla distendida con Sonsoles Ónega, donde hizo un recorrido emocional por su carrera y confesó cuál es el gran desafío que siente que todavía tiene pendiente. Durante la entrevista, la periodista se mostró rotunda al hablar de sus deseos futuros en la profesión, dejando claro que su ambición informativa sigue intacta a pesar de sus décadas de experiencia.

La escritora y presentadora no dudó en señalar directamente a la madre de Felipe VI como su gran objetivo periodístico, afirmando con convicción que no se puede morir sin entrevistar a la reina Sofía. Esta declaración sorprendió a los presentes y marcó el momento de mayor intensidad de la tarde, subrayando el respeto y la curiosidad que Herrero mantiene por la figura de la emérita tras años cubriendo la actualidad de la Casa Real.

Además de sus metas por cumplir, Nieves Herrero compartió detalles desconocidos sobre su relación con figuras históricas de la sociedad española. Recordando sus investigaciones y contactos con el entorno de la aristocracia, desveló una curiosa anécdota sobre un obsequio real con poco trasfondo material, comentando que Carmen Polo le regaló a Fabiola de Mora y Aragón una tiara sin valor. Con este tipo de revelaciones, la periodista volvió a demostrar su capacidad para desgranar la historia íntima del país a través de sus protagonistas.

La entrevista también sirvió para que Herrero recordara los grandes hitos de su trayectoria, incluyendo la complejidad de conseguir testimonios de alcance internacional. En un momento de la charla, recordó las dificultades logísticas de su carrera y explicó que, para lograr ciertos hitos como hablar con grandes estrellas de la música, tuvo que pasar por innumerables filtros, haciendo referencia a los obstáculos que superó en su momento para acercarse a figuras de la talla de Michael Jackson.