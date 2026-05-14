Ana Obregón rememora la desgarradora conversación con Aless Lequio el día que conocieron su diagnóstico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El camino de Ana Obregón tras la pérdida de su hijo, Aless Lequio, ha estado marcado por una lucha constante por mantener vivo su legado. En una reciente reflexión, la actriz ha querido compartir uno de los momentos más difíciles y, a la vez, definitorios de su relación: el instante exacto en el que los médicos les comunicaron que el joven padecía un sarcoma de Ewing. Aquella madrugada de marzo de 2018 no solo cambió sus vidas para siempre, sino que dio inicio a una etapa de resistencia donde la actitud de Aless se convirtió en el principal motor para su familia.

Según ha relatado la bióloga, la noticia llegó tras meses de dolores abdominales que inicialmente no fueron tomados con la gravedad que requerían. Al confirmarse la existencia del tumor, la reacción de Aless, lejos de ser de abatimiento, fue de una madurez sobrecogedora para su edad. Obregón describe cómo, en medio del shock inicial que ella misma sufrió, su hijo le hizo una pregunta directa sobre sus posibilidades de supervivencia, mostrando una valentía que dejó a los médicos y a sus propios padres impactados. Fue en ese entorno hospitalario donde ambos establecieron un código de conducta basado en el optimismo y la fuerza.

En aquel primer encuentro con la realidad de la enfermedad, madre e hijo se prometieron afrontar el proceso sin victimismos. La presentadora recuerda con especial emoción cómo Aless utilizaba el humor para quitar hierro a las situaciones más dramáticas, incluso cuando los tratamientos eran más agresivos. Esta conversación inicial marcó el tono de los dos años siguientes, en los que la prioridad absoluta de Ana fue la salud de su hijo, alejándose de los focos y la vida pública para centrarse en lo que ella denomina su "misión": intentar salvar la vida del joven.

Años después del fallecimiento de Aless, estos recuerdos sirven a Ana Obregón para subrayar la lección de vida que su hijo le dejó. Para la presentadora, recordar aquellas palabras y la entereza con la que el joven recibió el diagnóstico es una forma de honrar su memoria y de enviar un mensaje de esperanza a otras familias que atraviesan circunstancias similares. La relación entre ambos, sellada por esa promesa de lucha, sigue siendo el pilar fundamental sobre el que ella construye su presente.