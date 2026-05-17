Pamela Anderson y Tom Cruise, una pareja inesperada

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Fue hace un año cuando circularon por TikTok unas imágenes de Pamela Anderson y Tom Cruise saliendo del mismo hotel de Nueva York. La coincidencia hizo saltar todas las alarmas sobre una posible relación entre los dos actores; sin embargo, el romance del intérprete de 'Misión imposible' con Ana de Armas supuso el desmentido definitivo. Aquel idilio entre el estadounidense y la cubana nunca tuvo confirmación oficial, pero sí testimonio gráfico de viajes y de cenas privadas hasta su final, en octubre del año pasado. En las últimas semanas, los rumores sobre un acercamiento entre Pam, de 58 años, y Tom, de 63, arrecian y su entorno los ratifica, según el 'Daily Mail'.

El periódico británico sostiene que la protagonista de 'Los vigilantes de la playa' está lista para volver a enamorarse después de unos años "muy ajetreados demostrando su valía" en la gran pantalla. Ha sido precisamente su pasión por el cine y su actuación en 'La última corista' lo que habría unido a la inesperada pareja. Cruise habría quedado impresionado con el papel de Pamela en la película, que "hizo que la gente viera a Pam desde una perspectiva muy diferente, incluido Tom", señaló una fuente al 'National Enquirer'. "Desde entonces, han mantenido el contacto", precisó.

Una persona cercana a la pareja también aseguró que, "definitivamente, había química entre ellos". "La gente lo ha notado y se lo ha comentado a Tom", añadió. En la misma línea apunta 'Heat World' al referir una fuente de confianza del actor, que afirma que está "entusiasmado" con la posibilidad de pasar tiempo con Pamela y no descartaría que la amistad se convirtiera en algo más.

Desde el entorno de Pamela advierten que la actriz "ha cambiado mucho en los últimos años; está mucho más equilibrada. Este gran regreso a su carrera le ha dado un gran impulso de confianza". Ahora no busca "un tipo cualquiera que no entienda su vida; ya lo intentó en su último matrimonio y se dio cuenta de que necesita a alguien que ya forme parte de su círculo, que hable su mismo idioma en todos los sentidos. Esa es una de las principales razones por las que ella y Tom están tan compenetrados: ya existe esa comprensión mutua sin necesidad de explicaciones".

Relación con Lian Neeson No es la primera vez que se disparan los rumores de relación con un actor en esta nueva etapa de Pamela Anderson. Su acercamiento con Liam Neeson durante la promoción de la película que protagonizaron juntos, 'Agárralo como puedas', el año pasado fue toda una sorpresa. Ninguno quiso confirmar la relación hasta ver el camino que tomaba su historia. Finalmente, en diciembre del año pasado, Pamela explicaba a 'People' que habían estado juntos un breve tiempo después del rodaje. "Siempre formaremos parte de la vida del otro", dijo.

Por su parte, desde el círculo de Cruise comentaron que "es una persona muy reservada, así que hasta que no estén listos para formalizar la relación mantendrá sus sentimientos en privado. Tom ha sufrido varias decepciones en los últimos años, lo que le ha hecho levantar una barrera bastante grande, así que ya no tiene prisa, pero desde luego no descarta la idea de salir con ella".