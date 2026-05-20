Mercedes Milá 'quema' el plató de 'La Revuelta' con una implacable retahíla de reproches a David Broncano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paso de Mercedes Milá por el plató de La Revuelta prometía emociones fuertes, pero nadie en el equipo de Televisión Española anticipó el torbellino que estaba a punto de desatarse. En su esperado debut frente a frente con David Broncano en la cadena pública, la veterana comunicadora demostró que no ha perdido ni un ápice de la mordacidad y la irreverencia que la caracterizan. Lejos de someterse al tono distendido y habitualmente caótico del formato, Milá tomó las riendas de la noche desde el primer minuto, convirtiendo la entrevista en un auténtico examen de resistencia para el presentador jiennense.

El momento más encendido de la velada llegó cuando la periodista decidió romper una lanza a favor de José Luis Rodríguez Zapatero. Con una defensa desmedida y apasionada de la figura del expresidente del Gobierno, Milá descolocó por completo a un Broncano que intentaba reconducir el rumbo de la conversación sin demasiado éxito. La comunicadora no solo ensalzó el legado político del exlíder socialista, sino que exigió un respeto institucional que, a su juicio, a veces se diluye en el tono humorístico del programa, elevando la tensión política en un espacio poco acostumbrado a debates tan encendidos.

Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza para el conductor de La Revuelta fue la incesante retahíla de reproches que Milá le dedicó de manera directa y sin filtros. La invitada cuestionó el ritmo del espacio, criticó con humor pero con firmeza algunas de las dinámicas del equipo y no dudó en afearle al presentador ciertas actitudes, demostrando que controlar a una fiera televisiva de su calibre es una tarea prácticamente imposible. La atmósfera se volvió tan intensa que el propio Broncano tuvo que tirar de tablas para encajar los golpes con una sonrisa.

Tras esta histórica emisión, queda claro que el paso de Mercedes Milá marcará un antes y un después en el late night de La 1. En la memoria colectiva del equipo del programa y del propio Broncano quedarán para siempre grabados dos nombres de mujeres de armas tomar que han logrado poner en jaque la aparente imperturbabilidad del presentador: Mariló Montero y, desde ahora y con letras de oro, Mercedes Milá.