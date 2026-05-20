Bad Bunny, profeta de Zara

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El público ya había tenido un adelanto de la colección de Bad Bunny para Zara sin siquiera saberlo. El 8 de febrero, Benito pisó el escenario de la Super Bowl ante más de 100 millones de espectadores, luciendo estilismos exclusivos desarrollados en colaboración con Zara. Después llegó la Met Gala, donde apareció transformado en una versión avejentada de sí mismo, con un esmoquin negro de su propio diseño creado, una vez más, junto al buque insignia de Inditex, la marca de moda más valiosa del mundo según el último informe de Kantar.

No fue hasta el pasado 16 de mayo, antes de que existiera ningún anuncio oficial, cuando la persiana de la tienda Zara de Plaza Las Américas, en San Juan de Puerto Rico, se levantó para revelar su transformación en un espacio pop-up exclusivo, siendo el único lugar con la colección disponible. Esa misma tarde, el puertorriqueño hizo una aparición sorpresa para comprar algunas piezas de su propia línea, llamada 'Benito Antonio', en un guiño a su nombre completo.

La colección, disponible desde este jueves a nivel mundial, se compone de 150 piezas inspiradas en la visión del artista. Cada detalle -las siluetas, los colores, los gráficos y los tejidos- "fue trabajado con intención e instinto", explica la nota de prensa de Zara, firmada en Puerto Rico. "Las piezas -continúa el comunicado- son un reflejo de cómo Benito siempre ha vestido: sin esfuerzo aparente, con expresión propia y completamente fiel a sí mismo". La propuesta se mueve entre sastrería, básicos oversize, prendas texturizadas, gráficos con carácter y piezas de verano en tonos vibrantes, como la gorra naranja que Marta Ortega adelantó recientemente.

La identidad visual de 'Benito Antonio', cuyo logotipo aparecía impreso en la silla en la que el cantante se preparó para la Met Gala, toma como punto de partida el lenguaje visual que siempre ha formado parte de su universo: postes eléctricos, infraestructura urbana, texturas artesanales y pequeños detalles de la vida cotidiana puertorriqueña. Esa mirada ha estado siempre en el centro de su visión artística: tomar aquello que pertenece a Puerto Rico y situarlo en el centro de la conversación global sin necesidad de traducirlo o transformarlo.

En la campaña, fotografiada, como no podía ser de otra manera, en Puerto Rico, el artista aparece solo sobre una roca en medio del mar, acompañado de un bote de madera artesanal cuya vela confecciona el artista con piezas de la colección. Una propuesta que llega a las tiendas españolas justo antes de los doce conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el país tras la pausa de su gira, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', por América: dos fechas en Barcelona, los próximos 22 y 23 de mayo, y diez en Madrid, del 30 de mayo al 15 de junio, con todas las entradas agotadas desde hace meses.