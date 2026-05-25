Carlos Alsina explica por qué deja el tramo informativo de 'Más de uno': "Estoy gastado"

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El periodista de Onda Cero Carlos Alsina ha explicado este lunes que dejara de presentar el primer tramo de 'Más de uno' porque se siente "gastado" tras más de tres décadas dedicadas a la información y la opinión política en la radio.

"Para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía, hay que vibrar con las noticias y con la interpretación, la opinión de las noticias", ha comentado Alsina a sus oyentes en su monólogo diario.

Y lo ha hecho antes de admitir que, "al cabo de tantas mañanas y antes de tantas noches", ha llegado a la conclusión de que se ha "gastado".

El comunicador ha recordado que lleva 36 años de radio y 33 años haciendo un programa diario de información y opinión y ha reconocido que necesita "madrugar menos" y disponer de "más tiempo de libre disposición".

"Cuando tienes 25 años te comes el mundo y cuando tienes 56 para 57, ya te conformas con que el mundo no te coma a ti. Estoy gastado", ha insistido.

Alsina también ha explicado que trasladó su decisión de retirarse al director general de Onda Cero el pasado 13 de marzo y que éste intentó disuadirle recordándole que la radio no es solo actualidad y opinión y planteándole la posibilidad de que se retirara de esa parte, pero no del todo, al menos ahora.

Una jugada que al director de Onda Cero le salió bien, porque ambas partes pudieron acordar que la temporada que viene se ocupara solo del segundo trama del programa, el del entretenimiento.

"Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado (...) Es una autorelegación que probablemente es inédita en la radio en España", ha comentado.

Durante su intervención, Alsina ha aprovechado además para defender la independencia de los comunicadores frente a las lecturas partidistas de la radio política. "Quienes tenemos un micrófono estamos para contar lo que sucede tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede", ha dicho.

No están -ha continuado- "para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna".

El presentador ha explicado a los oyentes los cambios que se van a dar en la emisora para la próxima temporada, en la que llegará Rafa Latorre al tramo informativo de 'Más de uno' y Marta García Aller, que conducirá 'La Brújula', que dejará Latorre