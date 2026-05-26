Anna Castillo desvela en 'La Revuelta' que hizo su primer "calvo" en televisión durante su último rodaje

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La última emisión del programa 'La Revuelta' en La 1 de TVE volvió a dejar un momento televisivo inolvidable gracias a la naturalidad de sus invitadas. En esta ocasión, la actriz Anna Castillo acudió al plató conducido por David Broncano junto a sus compañeras de reparto Macarena García y Laura Weissmahr, además de la directora Victoria Martín. El motivo principal de la visita era la presentación de su nuevo proyecto de ficción, la serie titulada 'Se tiene que morir mucha gente', que ya se encuentra disponible en la plataforma Movistar+. Sin embargo, como suele ser habitual en el espacio de la televisión pública, la conversación derivó rápidamente hacia anécdotas mucho más personales y divertidas del rodaje.

Durante el transcurso de la entrevista, Anna Castillo sorprendió tanto al presentador como al público presente en el teatro al revelar un detalle muy particular sobre su participación en la serie. La intérprete confesó, entre risas y sin ningún tipo de tapujos, que por primera vez en toda su trayectoria profesional en el mundo de la actuación le había tocado realizar un "calvo" ante las cámaras, es decir, enseñar los glúteos de forma improvisada o cómica en una escena. Lejos de sentir timidez o incomodidad por la situación, Castillo aseguró que la propuesta le pareció fantástica desde el primer momento y que incluso le hizo una ilusión especial poder rodar un momento tan desenfadado.

La confesión generó un ambiente de risas cómplices en el plató, donde David Broncano no dejó pasar la oportunidad de indagar más sobre cómo se gestó la escena en pleno rodaje. La complicidad entre el equipo de la serie y la propia realizadora Victoria Martín facilitó que este gamberro detalle se integrara a la perfección en la comedia, demostrando el buen ambiente que existió detrás de las cámaras durante la producción. De esta manera, el paso de Anna Castillo por el programa no solo sirvió para promocionar su nuevo trabajo en la pequeña pantalla, sino también para reafirmar su conocida espontaneidad ante la audiencia.