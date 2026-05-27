Salvador Illa publica en sus redes sociales un selfi con Bad Bunny en la Sagrada Familia

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El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha publicado este lunes en su perfil de Instagram un selfi con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en la Sagrada Familia de Barcelona.

"Gracias por elegir Barcelona para empezar el Debí tirar más fotos World Tour en Europa", ha indicado Illa en su mensaje en la red social.

Bad Bunny actuó en el Estadi Olímpic de Barcelona este viernes y sábado pasados, antes de ofrecer dos conciertos en Lisboa y los diez que tiene programados en Madrid, en el marco de su gira europea.

Fuentes de la presidencia, que no han concretado cuándo se produjo esta foto, han explicado que Bad Bunny quería visitar la Sagrada Familia y que allí se "encontró" con Illa.

Justamente, la Sagrada Familia será uno de los escenarios de la visita a Barcelona del Papa León XIV, que acudirá a la basílica para participar en el acto de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y bendecir la Torre de Jesucristo, el próximo 10 de junio.