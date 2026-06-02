Maxi Iglesias y Margarida Corceiro dicen 'basta' en La Revuelta: hartazgo ante las recurrentes preguntas sobre sexo y dinero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reciente paso de los actores Maxi Iglesias y Margarida Corceiro por el plató de La Revuelta, el programa conducido por David Broncano, ha puesto de manifiesto el creciente descontento de los invitados ante la estructura inamovible del espacio. Los intérpretes, que acudieron para promocionar la adaptación cinematográfica de la novela Todo lo que nunca fuimos, se encontraron con que el tiempo dedicado a su trabajo quedó supeditado a la insistencia del presentador en sus tradicionales preguntas sobre el patrimonio bancario y la vida sexual de los entrevistados.

Esta dinámica, que en su día supuso un sello distintivo del formato, comienza a ser percibida por muchos invitados como una fórmula agotada y repetitiva. Lejos de la complicidad que buscaba el programa en sus inicios, las preguntas se han convertido en un peaje que genera incomodidad. Ante esta situación, cada vez son más las personalidades, incluyendo rostros conocidos de la comunicación y el espectáculo como Jordi Hurtado o el Mago Pop, que se niegan abiertamente a participar en este juego, tachando la insistencia del presentador de carente de elegancia.

Para intentar mitigar este rechazo, la producción ha incorporado una baraja de cartas con preguntas alternativas, un movimiento que muchos analistas interpretan como un parche para disimular la decadencia de sus secciones estrella. A pesar de la reciente renovación del programa por dos temporadas en la televisión pública, la crítica sostiene que el formato se encuentra ante un síntoma de agotamiento, donde la falta de frescura y la previsibilidad de los contenidos provocan que las intervenciones resulten más bochornosas que sorprendentes.